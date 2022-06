Calciomercato Verona, è fatta per il big: le cifre dell’affare

Tutti i dettagli e le cifre della trattativa conclusa da parte del Verona, che si assicura il big

Il Verona ha disputato una grandissima stagione con Igor Tudor alla guida della squadra. Ha perso un grande direttore sportivo come Tony D’Amico, ma la filosofia del patron Maurizio Setti resterà la stessa. Una base di buoni giocatori su cui puntare a una salvezza tranquilla e l’acquisizione e successivamente la vendita di giovani giocatori. E’ successo in passato con Rrahmani e Kumbulla, per esempio.

Ma il Verona sa che per continuare a fare bene avrà bisogno di alcune conferme e non stravolgere la squadra. E’ il caso di Giovanni Simeone, centravanti che con Tudor ha fatto benissimo e si è rilanciato come uno dei migliori per una squadra che aspira a stare a metà classifica e a dar fastidio alle big. Il cartellino dell’attaccante argentino apparteneva al Cagliari.

Verona, è fatta per il riscatto di Simeone

Già, apparteneva. Perché secondo Sky Sport, il Verona ha trovato l’accordo per il riscatto di Simeone. Al Cagliari andranno 10,5 milioni di euro: il club scaligero ha quindi ottenuto uno sconto rispetto ai 12 milioni previsti per il riscatto del Cholito. Protagonista di una splendida annata, condita da ben diciassette gol, l’argentino potrà proseguire la sua carriera al Verona dove sembra che abbia trovato la sua dimensione.

Nelle scorse settimane, però, si era anche parlato di un suo trasferimento in Spagna. Col riscatto del Verona e la successiva vendita a un altro club. Questo ce lo dirà solo il tempo: ma per adesso, l’avventura di Simeone dovrebbe continuare con la maglia gialloblù. Per il Cagliari un’ottima vendita considerando la retrocessione e la necessità di rivoluzionare la rosa in Serie B.