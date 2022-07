Calciomercato Fiorentina, la scelta è fatta: “Chiudere l’affare”

Tra poco più di un mese inizierà la Serie A e la Fiorentina avrà anche la Conference League: trattativa quasi alla conclusione

La Fiorentina ha annunciato gli arrivi di Pierluigi Gollini e Luka Jovic, presi da Commisso per alzare la qualità della rosa di Vincenzo Italiano. Il portiere e il centravanti sono due ruoli che nella scorsa stagione hanno fatto discutere molto, nel bene e nel male. Gli errori di Dragowski e Terracciano hanno condizionato la stagione viola, così come l’addio di Dusan Vlahovic e gli arrivi di Piatek e Arthur Cabral.

Vanno però anche effettuate delle uscite dopo gli arrivi di Gollini e Jovic. Uno dei principali indiziati è Dragowski, che non ha offerto le garanzie necessarie a Vincenzo Italiano per puntare in modo deciso su di lui. Non solo con l’impostazione dal basso, ma anche con alcune incertezza tra i pali.

Fiorentina, Dragowski verso l’Espanyol

Nicolò Schira, esperto di mercato, su Twitter ha scritto della situazione di Bartlomiej Dragowski: “Il polacco si avvicina all’Espanyol, i due club stanno lavorando per chiudere l’affare, contratto di quattro anni”. Sono solo sette le presenze di Dragowski in Serie A questa stagione. Il mese scorso è sceso in campo da titolare in Nations League contro il Belgio e ha preso sei gol.

Non una stagione esaltante, dunque, per Dragowski che spera dunque di rilanciarsi in Liga, con la maglia dell’Espanyol. Commisso lavora sul fronte cessioni dopo aver ufficializzato anche Dodo dallo Shakhtar e permettere a Italiano di lavorare con una rosa competitiva e allo stesso tempo senza esuberi.