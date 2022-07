Italia, il consiglio di Mancini è netto: rivelazione sul talento della Nazionale

Il ct dell’Italia Roberto Mancini si è rivolto durante un’intervista a uno dei suoi calciatorim pungolandolo in vista del futuro

La Serie A è vicina a subire un nuovo scippo ma Roberto Mancini, ct della Nazionale, individua anche buoni motivi per essere soddisfatto per quanto sta accadendo. Su Gianluca Scamacca, infatti, è ormai conosciuto l’interesse del PSG, che già nelle prossime ore può chiudere la trattativa portando l’attaccante del Sassuolo nella capitale francese.

L’attaccante classe 1999 si è fatto apprezzare per quanto fatto con la maglia del Sassuolo e ha ricevuto l’apprezzamento di diverse formazioni, anche di Serie A. I parigini sarebbero vicini alla chiusura della trattativa e Roberto Mancini chiarisce il suo pensiero sull’operazione.

PSG, Roberto Mancini promuove il passaggio di Scamacca ai francesi ma pungola l’attaccante

Nell’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini si è soffermato pure sul futuro di Gianluca Scamacca. L’attaccante romano sta per lasciare l’Italia per la seconda volta. Dopo il suo addio di qualche anno fa quando ancora giovanissimo firmò per il PSV, ora il calciatore sembra in procinto di trasferirsi al PSG.

I francesi sembrano vicini ad assecondare la richiesta del Sassuolo. Mancini ha spiegato perché approva la scelta e non la ritiene un problema per il suo futuro in Nazionale: “Glielo consiglierei senz’altro perché giocare all’estero regala esperienza. Fa conoscere un calcio diverso e situazioni differenti. Aiuta sicuramente a crescere”.

Il ct dell’Italia ha poi aggiunto: “Scamacca ha tutto per essere un grande centravanti. Lui è consapevole di ciò ma deve metterci qualcosa in più. Prima di tutto a livello caratteriale. Quando il livello cresce, le qualità tecniche e fisiche non bastano più per emergere, bisogna fare di più”, ha concluso Mancini.

Nella stagione appena conclusa, Scamacca ha realizzato 16 reti in campionato, raddoppiando lo score dell’annata 2020-2021 quando con il Genoa è andato a segno in otto circostanze. Ora dovrà alzare ancora il livello per raggiungere un nuovo step nella sua carriera.