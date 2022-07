Lazio, Sarri non ci sta e risponde a Mourinho: contatti per il big

La Lazio potrebbe rispondere al mercato ‘grandi firme’ inaugurato dalla Roma con un esperto calciatore dallo straordinario palmares

Il clima di grande euforia in casa Roma per l’ingaggio di un calciatore mediatico come Paulo Dybala ha acceso la voglia di rispondere al colpo all’interno dell’ambiente biancoceleste. La Lazio non vuole rimanere a guardare per due motivi differenti: la squadra di Sarri vuole giocarsi le sue chance per tornare in Champions League dopo due anni senza e poi c’è anche una questione di campanilismo con i giallorossi.

Nelle prossime ore, dunque, la società del presidente Claudio Lotito potrebbe rispondere al colpo dei Friedkin con un altro giocatore di grande esperienza. A rivelarlo è stata questa mattina la ‘Gazzetta dello Sport’. La rosea ha parlato di una possibilità che accende l’entusiasmo della piazza laziale.

Lazio, la risposta a Dybala può essere Marcelo: l’ex Real Madrid può vestire la maglia biancoceleste

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, Marcelo può diventare un nuovo calciatore della Lazio. Il terzino sinistro brasiliano ha chiuso dopo quindici anni la sua esperienza con il Real Madrid, club con il quale ha vinto tanto.

Il terzino, con il quale i primi contatti risalgono a una decina di giorni fa, sarebbe attirato dall’interesse della Lazio. In Italia farebbe una nuova esperienza e la proposta dei capitolini, sebbene distante dai suoi precedenti ingaggi con i ‘blancos’, è comunque molto buona per un calciatore della sua età (34 anni). Il club del presidente Claudio Lotito, infatti, sarebbe sembrerebbe disposto a mettere sul piatto un triennale da circa 2.5 milioni all’anno.

Sono ore di riflessioni per la Lazio che è convinta dell’operazione da un punto di vista economico mentre ha qualche perplessità sulle condizioni fisiche di Marcelo, che nelle ultime stagioni qualche scoria l’ha denunciata. Nel passato corso, senza ricercare troppo lontano, infatti, ha giocato 12 volte in campionato e tre in Champions League.

Il calciatore potrebbe avere un forte impatto anche nello spogliatoio, in termini d’esperienza ed abitudine alla vittoria. Il brasiliano ha riempito la sua bacheca di successi durante il lungo percorso nel Real Madrid.