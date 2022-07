“Massimo imbarazzo…”: Juve, è già polemica contro Allegri

Cosa succede in casa Juve? Tifosi inviperiti in queste ore, molti si sono scagliati contro Massimiliano Allegri.

La stagione non è ancora cominciata, ma c’è già chi comincia a tirare giù una sorta di bilancio legato al rendimento estivo. Un aspetto che, come noto, non rispecchia a pieno la corretta analisi quando si tratta di andare a capire come una squadra si comporterà poi durante la stagione regolare. Le amichevoli estive difficilmente possono essere prese in considerazione come specchio preciso di quello che una squadra sta costruendo, essendo ancora in uno stato di lavori in corso.

Vero è anche, però, che quest’anno la stagione comincia molto presto. Già nel weekend a ridosso di Ferragosto si scenderà in campo, anche per anticipare i tempi in vista del Mondiale invernale. Ed allora c’è chi è già preoccupato per quello che potrebbe succedere nella prossima stagione. In casa Juve, ad esempio, i tifosi stanno cominciando ad alzare la voce.

Juve, spunta nuovamente #allegriout: l’allenatore nel mirino

In queste ore si è giocata l’amichevole tra Juventus e Real Madrid, legata al tour americano che sta svolgendo la squadra bianconera. Spagnoli che si sono imposti per 2-0 con le reti di Benzema ed Asensio. Ma non è il risultato che sta facendo storcere il naso ai tifosi bianconeri, che lamentano invece una mancanza sotto il punto di vista del gioco. E cosi su Twitter sono tantissimi quelli che hanno nuovamente tirato fuori l’hashtag #sarriout.

“Gli attuali dirigenti stanno sbagliando a tenere Allegri perché le sue vittorie erano solo merito dell’intuito di Marotta nell’acquistare giocatori. Arrivabene non mi pare che abbia lo stesso intuito sia nell’acquistare che nel cedere giocatori .#AllegriOut o non faremo l’Europa”, ha scritto un utente su Twitter. “Massimo imbarazzo del tour americano“, ha scritto ancora un altro. Insomma, i tifosi sono già preoccupati per il rendimento della squadra, ed all’inizio della stagione mancano due settimane.