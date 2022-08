Las Palmas, si riparte da Raul Navas: il centrale resta come riferimento

Il club del Las Palmas punta molto sulle qualità di Raul Navas. Il giocatore è diventato una delle certezze della squadra iberica.

L’esperto difensore del Las Palmas Raul Navas è diventato ormai una delle colonne del club. Il 34enne centrale nato a Siviglia è arrivato in squadra da solo un anno, ma è pian piano diventato fondamentale. I suoi numeri sono eccellenti ed il Las Palmas non può non prescindere dalle sue qualità.

Nel corso della scorsa stagione Raul Navas ha collezionato ben 37 presenze ed è stato il quarto giocatore con più minutaggio all’interno del club. Senza dubbio un giocatore chiave per il futuro della squadra. Sia con Pepe Mel che adesso con Javier Garcia Pimienta Navas ha dimostrato il suo valore ed ora è pronto a prendere le redini della squadra.

Oltre ad essere molto bravo nelle marcature Raul Navas è abile in fase d’impostazione ed è stato nella Top 5 dei migliori difensori per passaggi completati tra Liga e Segunda Division dell’ultima annata. Nello specifico il centrale ha avuto una precisione di passaggi riusciti addirittura dell’88%, numeri che possono inserire Navas nell’elite del calcio spagnolo.

Las Palmas, Raul Navas è una certezza per la difesa

Il Las Palmas non ha raggiunto la qualificazione alla Liga, ma Navas ha aiutato molto il club ed anche il prossimo anno guiderà la difesa del club insulare per aiutarla a raggiungere il suo obiettivo. Sebbene non giochi in Prima Divisione diversi atleti della Liga non hanno i risultati dell’esperto giocatore, basti pensare a campioni del calibro di Alaba o Pau Torres.

Sicuramente in questa sessione ci saranno stati abboccamenti da altri club spagnoli, ma Navas è pronto a restare e ripartire dal Las Palmas. Nell’ultima stagione il club ha subito ‘solo’ 47 gol e tanto merito va al giocatore spagnolo, trascinatore della squadra. Raul Navas viene definito un muro, un giocatore abile a difendere e bravo con i piedi ed è pronto ancora una volta a dare il suo contributo al suo club di riferimento.