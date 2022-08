Tutto pronto per il fischio di inizio di Hellas Verona-Napoli, gara valida per il primo turno di Serie A 2022/2023. Si parte alle 18:30.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Verona-Napoli, gara che apre il lunedì di ferragosto, valida per il primo turno di Serie A 2022/2023. Alle ore 18:30, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, la formazione gialloblu di Gabriele Cioffi ospita il rinnovato Napoli di mister Luciano Spalletti.

Prima in Serie A per Kim e Kvaratskhelia, chiamati a sostituire sin da dubito due pilastri ceduti all’estero come Koulibaly e Lorenzo Insigne.

Verona-Napoli, le probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Henry. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Chiesa, Berardi, Amione, Coppola, Retsos, Hongla, Cortinovis, Sulemana, Piccoli, Djuric, Terracciano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Demme, Elmas, Politano, Zerbin, Ounas.