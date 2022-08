Tutto pronto per il fischio di inizio di Napoli-Monza, gara valida per il secondo turno di Serie A 2022/2023

Esordio al Maradona per il Napoli 2.0 di Luciano Spalletti. Gli azzurri saranno chiamati ad ospitare il Monza di Stroppa, dinanzi al proprio pubblico. Una sfida importante per i padroni di casa, freschi di un triplo arrivo (quelli di Simeone, Raspadori e Ndombele) che ha riacceso l’entusiasmo e la voglia del tifo napoletano.

Dall’altra parte, però, ci sarà un Monza desideroso di rovinare la festa al Napoli. L’ex Petagna scalpita, ma le scelte del tecnico brianzolo sono state minate da tante incertezze nel corso della settimana. Dopo l’esordio non troppo brillante con il Torino, la società di Berlusconi e Galliani non verrà al Maradona per recitare il ruolo della sparring partner.

Probabili formazioni Napoli-Monza

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, Valoti, Barberis, F. Ranocchia, D’Alessandro; Caprari, Petagna. All.: Stroppa.