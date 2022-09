Bologna-Fiorentina, guai per il tecnico: lascia il campo in barella

Bologna-Fiorentina perde uno dei protagonisti alla fine del primo tempo. Il calciatore è uscito in barella dopo l’infortunio: le condizioni.

Guai in arrivo per Vincenzo Italiano a pochi minuti dalla fine del primo tempo di Bologna-Fiorentina. Il match delle ore 15:00 del sesto turno di Serie A 2022/2023 perde uno dei protagonisti. Sguardo preoccupato per il tecnico della squadra viola che deve correre ai ripari.

E’ successo tutto poco prima del fischio parziale del direttore di gara Daniele Orsato. Tifosi e panchine col fiato sospeso allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, dove Dodò è stato protagonista di un episodio piuttosto spiacevole.

Bologna-Fiorentina, infortunio Dodò: le condizioni

Vincenzo Italiano perde uno dei suoi uomini al minuto 43. A pochi istanti dalla fine del primo tempo, il giocatore viola si è praticamente fatto male da solo. Dopo aver toccato il pallone, il ragazzo ha rimediato una distorsione mettendo male a terra il piede. Un dolore alla caviglia che è stato avvertito sin da subito.

Dopo essersi accorto di aver poggiato male il piede sul terreno, il calciatore ha chiesto il cambio e si è avviato verso l’esterno del terreno di gioco. Non è riuscito a farlo, però, sulle sue gambe a causa del dolore lancinante. Pronto l’intervento dei paramedici che l’hanno accompagnato all’esterno del campo in barella. Al suo posto, nei minuti di recupero del primo tempo, è entrato in campo Venuti.