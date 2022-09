Nonostante il rinvio di 24 ore, tutto pronto all’Ibrox Stadium per la gara tra Rangers e Napoli: seguila LIVE su SerieANews.com

Quella appena messa alle spalle è stata una sette giorni perfetta per il Napoli. Lazio, Liverpool e Spezia: tre gare e tre vittorie che hanno catapultato alle stelle il morale e lo slancio degli uomini di Luciano Spalletti. Adesso, però, ci sarà uno scoglio difficile, come la gara contro i Rangers.

Senza i propri tifosi al seguito, per gli azzurri sarà una vera battaglia all’Ibrox Stadium. La formazione scozzese vuole reagire con forza dopo il 4-0 rimediato ad Amsterdam all’esordio nella competizione e contro il Napoli avrà l’occasione per farlo. Dopotutto i Rangers sono finalisti in carica della scorsa Europa League e Spalletti sa bene che non potrà certo sottovalutare l’impegno in terra britannica.

Champions League, le formazioni ufficiali di Rangers-Napoli

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Davis, Lundstram; Tilman, Kamara, Kent; Colak. Allenatore: Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.