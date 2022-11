“È una vergogna”: Roma, gesto inaspettato. Cosa è successo all’Olimpico

La Roma ha pareggiato 1-1 nella sfida contro il Torino allo stadio Olimpico: c’è un gesto inaspettato da parte dei tifosi

Pareggio che alimenta le polemiche in casa Roma per l’operato di José Mourinho. L’allenatore portoghese, tra l’altro, è stato anche espulso durante la partita contro il Torino. In vantaggio con Linetty, i granata hanno subito il pareggio nel finale da parte di Matic, dopo essersi salvati per l’errore dal dischetto dell’ex Belotti. Troppa poca Roma in quest’inizio di stagione e non è colpa di Rick Karsdorp, messo praticamente alla porta in diretta dallo Special One.

Intanto, i tifosi della Roma si sono distinti prima della partita per uno striscione molto particolare. E’ tempo di Mondiali in Qatar, quelli a cui l’Italia non parteciperà e i primi che si svolgeranno in inverno. Una decisione storica da parte della FIFA che è stata vittima di giustissime polemiche. Alimentate oggi da parte dei tifosi giallorossi.

Roma-Torino, lo striscione dei tifosi contro i Mondiali

I tifosi della Roma, in Curva Sud, hanno esposto il seguente striscione contro i Mondiali in Qatar: “Migliaia di morti sul lavoro e distruzione ambientale, Qatar 2022 vergogna mondiale”. Tanti sono i gruppi di tifosi che si sono schierati contro questa competizione, come per esempio quelli del Borussia Dortmund prima dell’inizio di quasi ogni partita della propria squadra.

La Nazionale danese aveva prodotto una maglia che sarebbe stata utilizzata per protestare contro il Qatar. Un Paese che non può dare nulla al calcio mondiale. Una scelta che è stata criticata anche da Amnesty International per il trattamento dei lavoratori, delle donne e più in generale per la violazione dei diritti umani.