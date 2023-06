Serie A, i top della giornata 38: il sorpasso di Vicario

Il campionato è terminato, è tempo di verdetti per il nostro sondaggio. All’ultima giornata c’è il sorpasso di Vicario che beffa Meret per il primato nella graduatoria dei portieri.

Negli altri reparti vincono Kim, Milinkovic Savic e Osimhen, quindi anche nel nostro sondaggio il Napoli è protagonista.

Vicario si è messo in mostra in questa stagione, come rendimento è stato uno dei portieri più efficaci. Contro la Lazio sui gol non poteva fare nulla mentre ha compiuto altre parate importanti durante l’annata. I nostri utenti lo premiano con il 60% delle preferenze.

In questa giornata negli altri reparti trionfano Romagnoli, Koopmeiners e Leao. Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Stavolta hanno votato 4291 persone che ringraziamo.

Vicario sorpassa Meret

Il sorpasso all’ultima curva. È la storia della nostra classifica compiuta con le vostre preferenze riguardo ai portieri. Vince Vicario davanti a Meret ed Ochoa che completano il podio.

In questa giornata il portiere dell’Empoli è partito di maggioranza, arriva al 60% dei voti. Al secondo posto c’è Handanovic al 31%, spicca soprattutto la parata su Karamoh.

Chiude con l’8% dei voti Skorupski che realizza almeno tre parate decisive nella sfida contro il Lecce al Via Del Mare. È decisivo nel finale e anche nel primo tempo viene impegnato spesso.

Romagnoli fa gol e domina la scena

La Lazio ha la seconda difesa del campionato, Sarri ha valorizzato giocatori come Romagnoli e Casale. Romagnoli, dopo l’esperienza al Milan, è tornato ad ottimi livelli e contro l’Empoli ha portato a casa anche la soddisfazione di aver sbloccato la partita con un colpo di testa vincente.

Incassa il 57% dei voti, è partito di maggioranza, comanda la graduatoria davanti a Zalewski, anche lui a segno contro lo Spezia. L’esterno della Roma si ferma al 24% delle preferenze grazie ad una prova abbastanza vivace.

Nikolaou aveva portato in vantaggio lo Spezia all’Olimpico, coronando una prova di buon livello. Una prestazione che gli consegna il 10% delle preferenze.

Chiude Maehle che in Atalanta-Monza ha realizzato due assist a Koopmeiners, sostenendo di fatto la meravigliosa serata del centrocampista olandese. Maehle ha dominato sulla sua corsia di competenza, ha stravinto il confronto con Carlos Augusto.

Koopmeiners show, conquista la sua notte delle stelle a Bergamo

Koopmeiners è uno dei migliori centrocampisti del campionato, parliamo di un giocatore completo: ha forza fisica, visione di gioco, qualità tecniche. Contro il Monza ha vissuto la sua notte delle stelle, quelle serate magiche in cui tutto diventa perfetto e meraviglioso. Ha segnato tre gol, di cui uno praticamente da centrocampo, e realizzato un assist.

I nostri utenti l’hanno premiato con il 70% delle preferenze che l’hanno reso il dominatore della giornata. Con quest’affermazione Koopmeiners approda sul podio nella classifica generale, è terzo dietro Milinkovic Savic e Tonali.

Al secondo posto c’è Brozovic, di cui non vanno mai sottovalutate le qualità anche in vista della finale di Champions League. Il regista croato è secondo al 18% dopo l’ottima prova di Torino, chiusa anche con il gol vittoria.

Sul gradino più basso del podio troviamo Luis Alberto che ha disputato una meravigliosa parte finale nella sua stagione. Chiude in bellezza contro l’Empoli disegnando il calcio d’angolo che porta al vantaggio e realizzando il gol che chiude la contesa. Incassa l’8% delle preferenze.

Chiude Ederson che prende il 3% dei voti dopo una prova ottima, gli manca soltanto il gol contro il Monza.

Leao porta il Milan alla vittoria e sorpassa Lautaro Martinez

Come nel caso di Koopmeiners, la notte di grazia di Leao porta il talento portoghese sul podio, sorpassando Lautaro Martinez al terzo posto. Dopo il pareggio di Faraoni, Leao ha trascinato il Milan al successo con una doppietta con cui ha festeggiato il rinnovo del contratto. Una storia poi disturbata dall’addio di Maldini e Massara nei giorni successivi.

I nostri utenti l’hanno premiato con il 65% dei voti, una storia che lo porta al terzo posto, sul podio sorpassando Lautaro Martinez.

Simeone contro la Sampdoria ha scritto un’altra pagina di storia, realizzando un gol meraviglioso, dedicato a Diego Armando Maradona con maglia del Napoli. Una giocata compiuta con gli azzurri in dieci per l’infortunio di Gaetano, premiata con il 17% delle preferenze.

Hojlund semina il panico per l’intera gara, crea scompiglio nella difesa avversaria e segna il suo nono gol in campionato, decimo all’Atalanta considerando anche la Coppa Italia. Incassa l’11% delle preferenze.

Chiude la graduatoria Arnautovic con il 7% dei voti. Il centravanti austriaco è protagonista di due gol, uno annullato e uno regolare. Quando è in forma, Arnautovic è un fattore determinante per il Bologna.

La classifica generale della giornata 38: il sorpasso di Vicario a Meret, Koopmeiners e Leao sul podio

PORTIERI

Vicario 33 punti

Meret 31 punti

Ochoa 30 punti

Skorupski 23 punti

Carnesecchi 22 punti

Di Gregorio 21 punti

Falcone 18 punti

Rui Patricio 13 punti

Szczesny 13 punti

Dragowski 13 punti

Silvestri 13 punti

Montipò 12 punti

Perin 12 punti

Milinkovic Savic 12 punti

Provedel 11 punti

Handanovic 11 punti

Maignan 10 punti

Audero 8 punti

Consigli 8 punti

Ravaglia 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Musso 5 punti

Terracciano 5 punti

Tatarusanu 3 punti

Gollini 3 punti

Cerofolini 3 punti

Perilli 2 punti

Turk 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 33 punti

Di Lorenzo 25 punti

Baschirotto 16 punti

Theo Hernandez 16 punti

Carlos Augusto 13 punti

Udogie 12 punti

Dimarco 12 punti

Rrahmani 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Danilo 10 punti

Bremer 10 punti

Smalling 8 punti

Posch 8 punti

Milenkovic 7 punti

Zappacosta 7 punti

Romagnoli 7 punti

Mario Rui 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Calabria 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Mancini 5 punti

Toloi 5 punti

Dodò 5 punti

Zanoli 5 punti

Zalewski 5 punti

Tomori 4 punti

Sernicola 3 punti

Acerbi 3 punti

Hysaj 3 punti

Fazio 3 punti

Luperto 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Becao 3 punti

Schuurs 3 punti

Ebuehi 3 punti

Vasquez 2 punti

Kalulu 2 punti

Spinazzola 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Izzo 2 punti

Maehle 2 punti

Soumaoro 2 punti

Wisniewski 2 punti

Troost Ekong 2 punti

Chiriches 2 punti

Nikolaou 1 punto

Nuytinck 1 punto

Colley 1 punto

Ceccherini 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

G. Donati 1 punto

Alex Sandro 1 punto

Kyriakopoulos 1 punto

Singo 1 punto

Gyomber 1 punto

Celik 1 punto

Singo 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 27 punti

Tonali 21 punti

Koopmeiners 20 punti

Luis Alberto 19 punti

Lobotka 18 punti

Barella 17 punti

Anguissa 16 punti

Kostic 15 punti

Brahim Diaz 14 punti

Calhanoglu 13 punti

Orsolini 12 punti

Rabiot 11 punti

Zielinski 10 punti

Frattesi 9 punti

Fagioli 9 punti

Bennacer 8 punti

Samardzic 8 punti

Mkhitaryan 8 punti

Calhanoglu 8 punti

Vlasic 7 punti

Candreva 7 punti

Lazovic 6 punti

Elmas 5 punti

Vecino 5 punti

Pereyra 5 punti

Pasalic 5 punti

Saelemaekers 5 punti

Brozovic 5 punti

Lo. Pellegrini 4 punti

Radonjic 4 punti

Ricci 4 punti

Miretti 3 punti

Hjulmand 3 punti

Messias 3 punti

Baldanzi 3 punti

Sensi 3 punti

Bonaventura 3 punti

Akpa Akpro 3 punti

Ciurria 3 punti

Pobega 2 punti

Lovric 2 punti

Wijnaldum 2 punti

Castrovilli 2 punti

Mandragora 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Rovella 2 punti

Marin 2 punti

Ferguson 2 punti

S. Esposito 2 punti

Cristante 1 punto

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Linetty 1 punto

Locatelli 1 punto

Cataldi 1 punto

Ilic 1 punto

De Roon 1 punto

Pessina 1 punto

Ederson 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 63 punti

Kvaratskhelia 35 punti

Leao 25 punti

Lautaro Martinez 23 punti

Vlahovic 19 punti

Lukaku 16 punti

Dybala 14 punti

Laurientè 11 punti

Nzola 11 punti

Dia 11 punti

Giroud 11 punti

Lookman 10 punti

Zaccagni 10 punti

Felipe Anderson 10 punti

Dzeko 9 punti

Immobile 9 punti

Simeone 9 punti

Arnautovic 8 punti

Hojlund 8 punti

Kean 6 punti

Berardi 6 punti

Abraham 4 punti

Beto 4 punti

Zapata 4 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Caputo 3 punti

Cambiaghi 3 punti

Kean 3 punti

Cabral 3 punti

Gabbiadini 3 punti

Oudin 3 punti

Deulofeu 2 punti

Rebic 2 punti

Petagna 2 punti

Verdi 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Gaich 2 punti

Luka Romero 2 punti

Tsadjout 2 punti

Karamoh 2 punti

Ciofani 2 punti

Barrow 2 punti

Di Francesco 1 punto

Boga 1 punto

Ikonè 1 punto

Pellegri 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Verde 1 punto

Solbakken 1 punto

Defrel 1 punto

Sanabria 1 punto