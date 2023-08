Samu Chukwueze vuole vincere lo Scudetto nella prossima stagione. E il suo Milan sta lavorando anche per questo

Chukwueze è ciò che serviva al Milan. Arrivato dal Villarreal per venti milioni di euro più otto di bonus, rappresenta uno dei migliori acquisti di questa sessione di mercato. Il club rossonero lo ha inseguito a lungo, consapevole che potesse dare una svolta significativa alla squadra di Stefano Pioli.

Il Milan la scorsa stagione è finito al quinto posto e si è qualificato in Champions League soltanto grazie alla penalizzazione di dieci punti inflitta alla Juventus. E questo non è andato proprio giù a Gerry Cardinale, che ha fatto la scelta di separarsi da Maldini e Massara dopo il mercato condotto l’anno scorso. Gli acquisti dei vari De Ketelaere, Origi, Adli e Vranckx sono stati decisivi nella separazione tra il club rossonero e i due dirigenti.

La musica è cambiata soprattutto dopo la cessione di Sandro Tonali. Il Milan ha scelto di privarsi di un top della propria rosa per una cifra altissima – circa 80 milioni di euro – per poi comprare diversi giocatori in grado di alzare il livello qualitativo della squadra. Proprio come hanno fatto, in passato, altri club della Serie A e non solo.

E’ anche vero che questa politica rappresenta un grosso rischio. Se i nuovi acquisti non dovessero fare bene, il Milan si ritroverebbe ben più in basso del quinto posto. Poi però ci sono le certezze e quelle sono rappresentate dai vari Maignan, Theo Hernandez, Rafael Leao e Giroud. Tra i nuovi acquisti c’è uno che potrebbe diventare come loro per importanza tecnica e morale nella rosa di Pioli.

Si tratta proprio di Samu Chukwueze, che arriva con la fama di essere un grandissimo esterno offensivo, molto veloce e in grado di segnare tanti gol. Anche Victor Osimhen ha pensato bene di consigliargli il Milan: i due sono compagni di squadra nella Nigeria e oltre a condividere lo stesso campionato, si sfideranno anche per la vittoria dello Scudetto.

Già, lo Scudetto. Negli ultimi due anni è stato vinto rispettivamente da Milan e Napoli. Al momento non c’è una favorita assoluta per la vittoria finale, anche perché i partenopei hanno perso parecchio in questa sessione di mercato e potrebbero risentirne. Quel che è chiaro, è che Chukwueze vuole vincere il campionato con la maglia del Milan. Una dichiarazione rilasciata in conferenza stampa a Milanello: “Abbiamo una grande squadra e dobbiamo vincere la prima partita. Noi possiamo battere tutti, non importa contro chi giochiamo. Se vogliamo vincere lo Scudetto dobbiamo vincere contro tutti e siamo pronti a farlo”.

Un desiderio che rispecchia la volontà dei tifosi rossoneri e anche dello stesso club. Trovare un giocatore, appena arrivato, che ne parli così apertamente è un grande fattore per il presente e per il futuro. Chukwueze si è presentato come meglio non poteva. Ambizioso e sicuro di sé, consapevole della forza del Milan dentro e fuori dal campo.