Infortunio Pogba, ecco come sta e quando torna: il comunicato della Juventus

Il francese aveva accusato un fastidio alla coscia al termine di Empoli-Juve. Attenzione agli esiti degli esami strumentali svolti stamattina.

Buone notizie in casa Juventus dopo lo spavento di ieri al termine di Empoli-Juventus, quando Paul Pogba aveva accusato un fastidio muscolare.

Un calvario, quello del centrocampista francese, che per una volta sembra non avere esiti disastrosi. Al termine del match vinto dalla Juventus per 2-0 con i gol di Danilo e Chiesa, tra i quali Pogba aveva anche segnato per poi vedersi annullata la rete, il francese era uscito dolorante dal campo. “Ha sentito una fitta dietro, aveva fatto una buona mezz’ora, perciò dispiace”, aveva dichiarato Allegri. Buona la partita svolta da Pogba fino a quel momento, entrando con personalità e sembrando per la prima volta quello sul quale la Juventus aveva puntato l’anno scorso.

Un infortunio che ha tenuto col fiato sospeso tifosi e staff, al minuto 79′ con un cambio di direzione dopo il quale Pogba aveva sentito dolore stringendo i denti fino alla fine della partita. “Speriamo non sia nulla di grave, stava anche trovando una buona condizione”, il commento del tecnico bianconero nel post partita.

Juventus, le condizioni di Pogba: come sta e quando torna

Nella giornata odierna il club bianconero ha sottoposto Paul Pogba a tutti gli accertamenti del caso. Escluse lesioni muscolari, si legge nel comunicato della Juventus, che sottolinea solo un lieve sovraccarico del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Paul Pogba, lo staff, e i tifosi, quindi, possono tirare un sospiro di sollievo. Il francese sta bene e ha già iniziato il percorso riabilitativo. Probabile un suo rientro già subito dopo la sosta delle Nazionali. La Juventus torna in campo sabato 16 settembre nella super sfida contro la Lazio. Il primo scontro diretto della stagione per i bianconeri, la prima occasione per dimostrare che lo scudetto è il vero obiettivo del club e che, non dovendo sostenere altri impegni, la Juventus può ambire al titolo.

La Juventus ha conquistato 7 punti in campionato vincendo Udinese e Empoli, e pareggiando contro il Bologna. Il gioco proposto è sembrato più propositivo rispetto a quello dell’anno scorso, e questo fa pensare che i bianconeri possano davvero essere tra le pretendenti al titolo. Battere la Lazio significherebbe mettersi dietro una delle rivali e metterla già a 7 punti di distanza, considerando i soli 3 punti conquistati dai biancocelesti finora.