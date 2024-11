Juve, Jonathan David allo scoperto: “Sogno di giocare qui”

Jonathan David è in scadenza ed è cercato da mezzo mondo ma ora ha svelato lui stesso dove vuole giocare l’anno prossimo

Jonathan David, il talentuoso attaccante del Lille, è destinato a diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo. Con il contratto in scadenza a giugno 2025, l’attaccante canadese sta attirando le attenzioni di molte big europee, tra cui anche alcune della Serie A.

Juventus, Inter e Milan hanno mostrato più volte il loro interesse, sperando di portarlo in Italia per rafforzare i rispettivi reparti offensivi. David, però, ha deciso di fare chiarezza sul suo futuro, confessando in un’intervista a ‘The Athletic’ quale sia il suo vero sogno calcistico. “È sempre stata la squadra per cui ho tifato da bambino”, ha raccontato l’attaccante. “Quando cresci tifando per una squadra, il sogno è quello di indossare quella maglia e giocare per loro”.

Con queste dichiarazioni, Jonathan David sembra mettere un freno alle speranze delle squadre italiane che avevano mostrato un forte interesse nei suoi confronti. In particolare, i bianconeri avevano visto in David un possibile rinforzo per il loro attacco, dopo che il giocatore aveva anche segnato contro di loro in Champions League. Anche il Napoli lo aveva valutato come sostituto di Osimhen, ma il richiamo del Camp Nou sembra aver catturato il cuore del canadese.

Jonathan David, attualmente in scadenza di contratto con il Lille nel 2025, è uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo. Con i suoi 24 anni, ha già dimostrato di essere un calciatore moderno, in grado di adattarsi a diverse situazioni tattiche e capace di incidere sia come punta centrale che come seconda punta. Nella sua intervista, David ha sottolineato il suo stile di gioco versatile: “Posso giocare in vari ruoli, come unica punta o in coppia. Ma quello che preferisco è avere libertà di movimento, essere ovunque sul campo per sfruttare al meglio le situazioni di gioco”.

Jonathan David vuole il Barcellona: ci sono ancora margini per le nostre big?

Le parole di David sono un chiaro segnale per tutte le squadre interessate: vuole un progetto ambizioso, in un club dove possa essere protagonista. L’interesse delle squadre italiane sembra quindi in bilico, con il giocatore che ha espresso chiaramente la sua preferenza per un club specifico, lasciando intendere che la sua ambizione va ben oltre la Serie A. Al momento, anche club come il Bayern Monaco stanno seguendo da vicino la sua situazione, consapevoli che il canadese potrebbe essere uno dei giocatori chiave del prossimo decennio.

Finalmente è chiaro il nome del club che ha catturato il cuore del giocatore: il Barcellona. Non è solo una questione di tifo, ma anche di ambizione personale. “Il Barcellona è un sogno per me, voglio giocare in uno dei club più grandi al mondo, dove posso misurarmi con i migliori e crescere ogni giorno”, ha affermato David, lasciando intendere che la sua priorità è giocare al Camp Nou.

Le dichiarazioni di Jonathan David sono una delusione per le squadre italiane, in particolare per la Juventus, che aveva fatto più di un sondaggio per assicurarsi le sue prestazioni. L’attaccante canadese avrebbe potuto essere un tassello fondamentale per rilanciare il progetto bianconero, soprattutto per la sua capacità di segnare e creare spazi per i compagni. Anche Inter e Milan speravano di poterlo convincere a sposare il loro progetto, puntando sulla possibilità di essere protagonista in Serie A.

Resta solo una flebile speranza quindi per le italiane di accaparrarsi una delle occasioni del prossimo mercato. In fondo David ha chiamato il Barcellona ma non ci risulta che il Barcellona abbia ancora chiamato David e che l’attaccante canadese sia davvero nei piani. Per lui c’è una corsia preferenziale, questo è certo, ma la sensazione è che la parola “fine” a questa storia non sia ancora stata scritta e che ci possa essere ancora una possibilità di vederlo in Italia.