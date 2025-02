Balotelli, l’annuncio ufficiale: il bomber ha scelto il suo futuro – SerieAnews

Mario Balotelli, arriva l’annuncio ufficiale: il bomber ha scelto il suo futuro, ecco qual è

Mario Balotelli è senza pace. Il bomber classe ’90 sta vivendo una situazione paradossale a Genova. Il centravanti è stato scelto dal precedente allenatore, Alberto Gilardino che l’ha voluto quasi a tutti i costi per risolvere il problema atavico per quanto riguarda la produzione offensiva del Grifone.

Il Campione del mondo 2006 ha anche recentemente spiegato le motivazioni di quella scelta: considerato un grande calciatore dal tecnico, aveva visto in lui la “fame” necessaria di chi ha ancora voglia di dimostrare le sue qualità. Svincolato ad inizio stagione, SuperMario si è allenato in solitaria con un preparatore atletico personale per farsi trovare pronto alla chiamata di una squadra.

E di offerte ne ha avute diverse nei primi mesi di stagione: richiestissimo all’estero, dai paesi sauditi al Brasile fino ad India e Corea del Sud. Proposte tutte rispedite al mittente perché Balo aveva voglia esclusivamente di Italia, preferibilmente Serie A. E tra Torino – che pure aveva perso Zapata per infortunio – e Genoa, alla fine ha scelto proprio il Grifone.

Balotelli, dal Trapani al Venezia: le squadre su di lui a gennaio

L’avevo convinto il progetto, le parole di Gilardino che lo ritenevano centrale nelle sue idee. Tutto però si è capovolto con l’esonero dell’ex attaccante e l’arrivo di Vieira, non proprio il miglior amico di SuperMario. Gli screzi ai tempi del Nizza mai superati e l’utilizzo con il contagocce: appena 56′ di gioco in sei spezzoni totali in Serie A con zero gol all’attivo.

Una situazione che aveva portato SuperMario a guardarsi intorno in questo mercato di gennaio, con il ds del Grifone che pure aveva aperto all’addio del numero 45. D’altronde interessamenti non erano mancati nei suoi confronti.

Il Venezia, perso Pohjanpalo, ha effettuato un sondaggio nei confronti di Balotelli, stesso dicasi del Monza che addirittura stava quasi per ingaggiarlo prima che l’affare saltasse a poche ore dalla fine del gong. Ed in precedenza, anche il Trapani – ma in Serie C – aveva mostrato interesse nei confronti dell’attaccante, seducendolo di fatto anche via social.

Balotelli, la storia sui social spiega tutto: l’annuncio

Balotelli, alla fine, è rimasto a Genova: per il bomber, ora, vi sono solo soluzioni estere per trovare continuità ed andare a giocare lasciando la maglia rossoblu. Uno dei mercati ancora aperti è quello turco e pe Balotelli sarebbe un ritorno nella Super Lig anche se SuperMario sembra poco propenso a lasciare l’Italia e soprattutto volare in Turchia.

E l’attaccante, dopo settimane di silenzio, ha usato i social per esprimere il suo pensiero e renderlo noto. In una storia pubblicata su Instagram, si vede Balotelli in primo piano con uno zoom profondo fino ad inquadrare lo stemma del Genoa presente sulla maglia di allenamento.

“Sto ancora cercando di mantenere la mia promessa” ha poi scritto in inglese. Di fatto è stato un messaggio per tutti: vuole restare al Genoa e si vuole conquistare lo spazio che merita.