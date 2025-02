Lazio, 60 milioni e la strategia precisa di Lotito: il dato è clamoroso – SerieAnews

Lazio, il patron Lotito ha una strategia precisa: 60 milioni di euro, il dato è clamoroso

La Lazio è una delle sorprese più interessanti di questa stagione. Con il campionato che volge al termine, la squadra di Marco Baroni è in quarta posizione, in piena lotta per un posto in Champions League.

Una qualificazione che potrebbe dare una spinta decisiva a una società che, pur non avendo una disponibilità economica paragonabile ad altri top club, sta cercando di costruire un progetto solido e ambizioso. Dietro questa rincorsa c’è però una strategia ben precisa, fatta di investimenti mirati, ma anche di astuzia finanziaria.

Il presidente Claudio Lotito sta portando avanti una politica di mercato che ha iniziato a dare frutti importanti, non solo sul campo, ma anche a livello economico. La Lazio, infatti, ha preferito puntare su un mercato che sfrutta il prestito con obbligo di riscatto come formula principale.

Una scelta che, seppur poco “appariscente”, sta dando una mano a contenere le spese immediate senza rinunciare a rinforzare la squadra. Un buon esempio di questa politica è l’acquisto di giocatori come Rovella, Pellegrini, Dia, Nuno Tavares, Belahyane e Provstgaard. In totale, questi acquisti potrebbero portare a un esborso complessivo di 58,8 milioni di euro, una cifra che dovrà essere pagata nei prossimi anni, ma che permette alla Lazio di restare competitiva nel breve periodo.

La formula del “pagherò” e l’indice di liquidità aggirato

Questa strategia, seppur solitamente vista con scetticismo, ha un grande vantaggio: permette a Lotito di aggirare l’indice di liquidità, che rappresenta una sorta di “bilancio istantaneo” che misura il rapporto tra i flussi correnti, un parametro importante per evitare sanzioni da parte della UEFA. Con il prestito con obbligo di riscatto, la Lazio riesce a rimanere entro i paletti imposti dai regolamenti finanziari, evitando il rischio di infrangere i limiti imposti dalla federazione calcistica europea.

Oltre a ciò, i giocatori arrivati in prestito potrebbero anche rivelarsi delle vere e proprie occasioni di mercato, soprattutto pensando a un futuro in cui i club più ricchi potrebbero essere disposti a fare offerte per alcuni dei talenti acquistati. Il concetto di player trading (cioè l’acquisto per poi rivendere a un prezzo superiore) è sempre stato una costante per Lotito, e questo potrebbe permettere alla Lazio di fare delle plusvalenze interessanti nei prossimi anni, recuperando risorse da reinvestire.

Il peso della Champions League: chiave fondamentale per la Lazio

A questo punto, però, è chiaro che la Champions League non è solo un obiettivo sportivo, ma anche una chiave fondamentale per la crescita economica della Lazio. Se i biancocelesti dovessero conquistare il quarto posto, il ritorno economico sarebbe notevole, e potrebbe dare una spinta decisiva anche alla crescita della squadra.

Con l’accesso alla massima competizione europea, Lotito avrebbe la possibilità di chiudere i conti con qualche acquisto di maggiore spessore, migliorando ulteriormente la rosa. Nel frattempo, il direttore sportivo Fabiani dovrà lavorare per pianificare il futuro, con l’eventuale riscatto di alcuni giocatori in prestito, come Arijon Ibrahimovic (il giovane talento tedesco classe 2005), e cercare di blindare i suoi pezzi pregiati.

Le voci che circolano su possibili rinnovi per giocatori come Tavares, Rovella, Castellanos e Romagnoli sono un chiaro segno che la Lazio è pronta a consolidare il suo progetto per i prossimi anni, con l’intento di costruire una squadra in grado di competere stabilmente in Europa.

In tutto questo, non possiamo dimenticare l’importanza di avere Pedro e Mandas come punti fermi: due giocatori che sono ancora determinanti per il gioco della Lazio e che potrebbero essere decisivi nel lungo periodo. La domanda, però, è una sola: riuscirà la Lazio a coronare la sua stagione con un posto in Champions League? E, soprattutto, come evolverà il progetto economico e tecnico della squadra nelle prossime stagioni?