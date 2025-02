Roma, sei da Champions League: la statistica parla chiaro e c’è anche un rammarico – SerieAnews

Roma in Champions League: c’è una statistica che parla chiaro e spiega perché i giallorossi sono da quarto posto

La Roma nell’ultimo turno ha battuto il Venezia ed ha centrato la terza vittoria nelle ultime quattro giornate. Ben 10 i punti nell’ultimo mese, con il pari contro il Napoli capolista di Antonio Conte che vale come un successo sia per la caratura dell’avversario che per la modalità con cui è arrivato l’1-1, in pieno recupero.

Insomma, la cura Ranieri funziona eccome perché la Roma sta rapidamente scalando tutta la classifica della Serie A e vede decisamente la qualificazione alle coppe europee. Una sorta di miracolo sportivo qualora dovesse arrivare, considerati i risultati disastrosi dei primi mesi.

Le gestioni di Daniele De Rossi e di Ivan Juric hanno fatto sprofondare la Roma in una posizione davvero pericolosa, quasi d zona retrocessione. Basti pensare che il 14 novembre, il giorno dell’annuncio di Ranieri come nuovo tecnico della Roma, la formazione giallorossa aveva solo quattro punti di vantaggio sulla terz’ultima e, quindi, sulla zona retrocessione.