Risultati Serie A 26ma giornata: crollo Napoli, manita Atalanta e la Juve vince con l’uomo che non ti aspetti

Risultati 26ma giornata, una domenica che sorprende tutti: cade la capolista Napoli e perde il primato, show dell’Atalanta

I risultati domenicali della 26ma giornata non hanno certo lasciato a digiuno di sorprese, anzi. E così, dopo lo stop del Milan e della Lazio, con i rossoneri addirittura sconfitti, altri colpi di scena si sono visti nella domenica finita agli archivi. Vediamo come si sono sviluppate le gare in attesa di Roma-Monza che chiuderà la giornata.

Como-Napoli 2-1: azzurri scavalcati

Il febbraio disastroso si chiude nel peggiore dei modi per il Napoli che addirittura perde contro il Como. Dovevano rispondere all’Inter gli azzurri ed invece perdono la vetta. La gara si sblocca già al 5′ con un clamoroso retropassaggio che si trasforma in autogol da parte di Rrahmani.

Il Napoli reagisce ed al 17′ trova il pari con Raspadori, alla seconda rete consecutiva. La beffa nel finale, dopo un miracolo di Butez su McTominay. La svagata difesa napoletana si fa infilare da Diao, implacabile, al quinto centro.

Verona-Fiorentina 1-0: all’ultimo respiro

Se la sconfitta del Napoli è stata clamorosa ed aperto in modo clamoroso la domenica, anche la Fiorentina ha sorpreso non poco. Della gara, per i viola, si ricorderà solo lo spavento per Moise Kean: la ferita al sopracciglio, il malore ed il ricovero in ospedale per trauma cranico senza altre conseguenze. Con la gara diretta verso lo 0-0, al 95′ la zampata di Bernede che ha condannato la viola alla terza sconfitta consecutiva in campionato.

Empoli-Atalanta 0-5: manita della Dea e show di Lookman

L’Atalanta ha riversato sul malcapitato Empoli la rabbia per l’eliminazione dalla Champions League per mano del Brugge. E così la gara si è messa in discesa già 27′ con l’Empoli colpito dal fuoco amico di Gyasi, autore di un autogol. Al 33′ il raddoppio con il solito Retegui, sempre più capocannoniere del campionato.

A cavallo dei due tempi, poi, è salito in cattedra Lookman: al 43′ ha messo a segno il gol del 3-0 poi al 55′ ha calato il poker con un’altra azione pazzesca a mettere in mostra ancora una volta il suo talento. Al 74′, poi, gloria anche per Zappacosta.

Cagliari-Juventus 0-1: in gol l’uomo tanto atteso

Anche per la Juventus c’era da riscattare la sconfitta con annessa eliminazione incassata in Champions League. I bianconeri hanno battuto di misura il Cagliari conquistando tre punti preziosissimi per salire in solitaria al quarto posto in classifica. A decidere la gara Dusan Vlahovic, rispolverato dal 1′ per la prima volta dall’arrivo di Kolo Muani, con il francese inizialmente in panchina.

Roma-Monza 4-0: giallorossi non si fermano più

Continua a fare effetto la cura Ranieri sulla Roma. I giallorossi nel monday night della 24ma giornata calano il poker contro il malcapitato Monza, sempre più ultimo e prossimo alla retrocessione.

La gara si apre al 10′ con il gran gol di Saelemaekers poi al 32′ il raddoppio di Shomurodov. Nella ripresa, poi, gli altri due gol. Al 77′ Angelino, al terzo gol in un mese che si sta riscoprendo bomber e sigillo finale all’88’ di Cristante.

Risultati e classifica

26^ Giornata: Lecce-Udinese 0-1; Parma-Bologna 2-0; Venezia-Lazio 0-0; Torino-Milan 2-1; Inter-Genoa 1-0; Como-Napoli 2-1; Verona-Fiorentina 1-0; Empoli-Atalanta 0-5; Cagliari-Juventus 0-1; Roma-Monza 4-0.

Classifica: Inter 57, Napoli 56, Atalanta 54, Juventus 49, Lazio 47, Fiorentina 42, Bologna*, Milan* 41, Roma 40, Udinese 36, Torino 31, Genoa 30, Como 28, Cagliari, Lecce 25, Verona, Parma 23, Empoli 21, Venezia 17, Monza 14. * una partita in meno (Bologna-Milan 27 febbraio)