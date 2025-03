Il Milan vende Leao: la scelta del sostituto

Il Milan avrebbe preso la sua decisione: lascerà partire Leao in estate. Tutti i dettagli sulla possibile operazione di mercato che scuoterà i rossoneri

Il Milan avrebbe preso una decisione che fa tremare i tifosi: Leao potrebbe partire in estate insieme ad un altro big. La notizia scuote il mondo rossonero, con il rischio di un mercato estivo che potrebbe cambiare tutto. A nove giornate dalla fine del campionato e con una semifinale di Coppa Italia ancora da giocare, il Diavolo è a un bivio: centrare un posto in Champions League o vincere un trofeo per salvare la stagione.

Ma se le cose dovessero andare storte, l’impatto economico potrebbe spingere la dirigenza a scelte drastiche. I tifosi, col cuore in mano, si chiedono: sarà davvero la fine di un’era? Il Milan deve giocare con astuzia per non perdere terreno. La possibile cessione di un giocatore di assoluto livello è un’ipotesi che fa discutere, ma che è stata presa seriamente in considerazione.

Milan, niente Champions? L’impatto economico di un’esclusione

Milan e Champions League è un binomio che negli ultimi anni ha portato non solo prestigio, ma anche soldi pesanti nelle casse rossonere. Da quattro stagioni consecutive, il Diavolo partecipa alla competizione più importante d’Europa, che garantisce un minimo di 45-50 milioni di euro solo per la partecipazione, senza contare premi extra e incassi dal botteghino.

Ma con nove giornate ancora da giocare e una semifinale di Coppa Italia in vista, il rischio di restare fuori dall’Europa che conta è alto, e questo potrebbe avere conseguenze pesanti.

Un’esclusione dalla Champions League significherebbe un duro colpo economico: scendere in Europa League o, peggio, in Conference League, o addirittura restare senza coppe internazionali, ridurrebbe drasticamente gli introiti. Il Milan, che negli ultimi due esercizi ha chiuso il bilancio in positivo e prevede un pareggio al 30 giugno, con un patrimonio netto vicino ai 200 milioni, potrebbe assorbire un’annata senza Europa senza troppi drammi.

Ma, come si dice, prevenire è meglio che curare, e la dirigenza rossonera sta già pensando a come bilanciare i conti. La soluzione? Una cessione eccellente. Proprio quella di Leao.

Rafael Leao, ipotesi cessione: un rapporto incrinato con i tifosi

Il nome scelto è quello di Rafael Leao e la sua cessione è un argomento che tiene i tifosi rossoneri col fiato sospeso. L’attaccante portoghese, legato al Milan da un contratto fino al 2028, sta vivendo una stagione di alti e bassi, non solo in campo, ma anche nel rapporto con la tifoseria.

Tutto è iniziato alla seconda giornata, nella trasferta di Parma: dopo aver servito l’assist per il gol di Pulisic, Leao ha zittito un tifoso milanista nel settore ospiti con un gesto eloquente, portandosi il dito alla bocca. Nel post-partita ha provato a giustificarsi sui social, ma da quel momento qualcosa si è rotto, come testimonia il brusio di San Siro a ogni suo errore e, in alcune occasioni, persino i fischi.

Leao è cresciuto tanto a Milano, diventando non solo un calciatore di livello mondiale, ma anche un uomo e un papà, come lui stesso ha raccontato in un’intervista a DAZN. Eppure, il suo rapporto con la piazza sembra essersi incrinato. Di fronte a un’offerta allettante, sarebbe disposto a rinunciare al palcoscenico della Champions League? E il Milan, dopo una stagione non esaltante, farebbe di tutto per trattenerlo? La sensazione è che, se le cose non dovessero migliorare, l’estate potrebbe portare un addio che spezzerebbe il cuore ai tifosi rossoneri.

Leao ai saluti, il possibile sostituto

Il sostituto di Rafael Leao al Milan potrebbe non essere un suo clone tattico. Se la scelta ricadrà su un esterno puro – come Chiesa, Orsolini o un profilo internazionale – si tratterebbe di un cambio ruolo su ruolo, mantenendo lo stesso impianto offensivo. Ma tutto dipenderà dal prossimo allenatore e dal modulo adottato.

In caso di passaggio al 3-5-2, ad esempio, il Milan potrebbe optare per un attaccante diverso: non più un’ala, ma una seconda punta capace di legare il gioco e attaccare lo spazio, come Raspadori o un profilo alla Lautaro Martinez. In questo scenario, più che sostituire Leao, si cambierebbe l’intero assetto offensivo. Il nome giusto, dunque, sarà la sintesi tra visione tecnica, disponibilità economica e filosofia tattica del nuovo corso rossonero.