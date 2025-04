Morte Papa Francesco, nuovo rinvio in Serie A: ora è caos calendari

Morte Papa Francesco, possibile nuovo rinvio in Serie A della prossima giornate: la decisione della Lega e caos calendari

Un lunedì dell’Angelo diventato all’improvviso frenetico, convulso, dalla notizia della scomparsa di Papa Francesco. Il Santo Padre si è spento ieri mattina alle 7.35, qualche ora prima dell’annuncio della sua dipartita da parte del Vaticano. Nessuno poteva immaginare un qualcosa di simile.

Il Pontefice sembrava aver messo alle spalle il problema polmonare che l’aveva costretto a circa un mese di ricovero al Gemelli e nel giorno di Pasqua si è anche affacciato dal balcone per la benedizione ai fedeli, accorsi come sempre in massa in Piazza San Pietro. Ed invece l’ictus cerebrale, il suo cuore che non ha retto più e la scomparsa che ha gettato nello sconforto tutti i cattolici e non solo.

Immediata la reazione del mondo intero con messaggi di cordoglio arrivati da più latitudini ma anche la decisione repentina del CONI e, a cascata, della Figc e della Lega di Serie A (e B). Rinviate tutte le gare in segno di rispetto, non era certo tempo di giocare a calcio ma di raccogliersi in preghiera e meditare.

Serie A, il rinvio della 33ma giornata per lutto

E così la 33ma giornata è stata completamente stravolta: le quattro gare in programma a Pasquetta sono state rinviate a domani alle 18.30, tutte in contemporanea, rievocando i fasti di un calcio che fu ed oggi un lontano ricordo. Non sono ovviamente mancati i disagi, con la Lazio costretta a tornare a Roma e ripartire già oggi e la Fiorentina rimasta invece a Cagliari ed “ospitata” nel centro sportivo dei rossoblu per l’allenamento della vigilia.

Insomma, problemi non di poco conto ma certamente risolvibili, con solo la Lazio che ha mostrato contrarietà rispetto alla decisione della Lega di far disputare le gare domani. Se però in via Rosellini si son mossi con grande celerità, pur essendo un giorno festivo, sta per arrivare un altro problema di non poco conto per la Lega.

Morte Papa Francesco, a rischio anche la 34ma: gli scenari possibili

Anche la prossima giornata di campionato è infatti a rischio. La data del funerale di Bergoglio non è ancora stata decisa ma probabilmente si terrà tra venerdì 25 aprile e domenica 27 aprile. Un tris di date che sono quelle in cui è in programma la 34ma giornata di Serie A.

E qui ritorna la possibilità di un nuovo rinvio in concomitanza con l’ultimo saluto al Pontefice. Sabato sono in programma Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma. E proprio la gara dell’Olimpico crea un grosso problema di ordine pubblico, considerato come Roma sarà blindata per l’arrivo in città di migliaia di fedeli oltre ai Capi di Stato di molti paesi mondiali.

Un possibile rinvio della gara dell’Inter creerebbe non pochi problemi al calendario, fittissimo, dei nerazzurri. Il 30 aprile ed il 6 maggio si disputeranno le semifinali di Champions League mentre il 14 maggio è in programma la finale di Coppa Italia. Se dovesse centrare questo traguardo, resterebbe solo uno slot possibile il 21 maggio, quattro giorni prima del termine della stagione.

Insomma, un vero e proprio caos. Domenica, invece, sono in programma Venezia-Milan, Fiorentina-Empoli, Juve-Monza e Napoli-Torino e sarebbe più semplice spostarle.