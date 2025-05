Calciomercato, lascia la Serie A per la Premier: ai saluti uno dei top della stagione

Il calciomercato potrebbe portare alla cessione di uno dei migliori calciatori di questa stagione in Serie A: pronto un contratto con la Premier League

Sembra ormai una costante, ma la chiamata dei grandi club della Premier League sta per portare a compimento l’ennesimo trasferimento dalla Serie A. Il campionato italiano non può reggere la competizione con quello inglese, né da un punto di vista economico, né di ritmo e, ormai, neanche di blasone per il livello delle squadre che vi partecipano.

L’estate potrà quindi portare un altro giocatore dall’altissimo rendimento del nostro campionato a firmare con una squadra della miglior lega al mondo. Un addio che sarà dolorosissimo, dato che le prestazioni in questa stagione hanno confermato la crescita fatta, la stessa che ha convinto un top club inglese a fare un primo sondaggio.

Milinkovic-Savic lascia il Torino? Il sondaggio dalla Premier

A riportare la notizia è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che sul proprio account X, citando il collega Matteo Moretto, conferma l’interesse del Manchester United nei confronti di Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino ha vissuto una stagione di altissimo livello e potrebbe essere lui il sostituto di Onana nell’anno che verrà.

Nessuno come lui per parate effettuate quest’anno, ben 118, vale a dire il 77,1%. Solamente Svilar e Radu hanno fatto meglio in percentuale. Sono 10 i clean sheet stagionali, ottavo posto dietro alle big di Serie A e davanti persino alla Lazio. Ben 4 i rigori parati, nessuno come lui ovviamente in questo campionato, tra i recordmen della lega in assoluto negli ultimi 5 anni.

Insomma, Milinkovic potrebbe essere il nome perfetto per il Manchester, che ha aperto alle prime chiacchiere con il Torino. In rosa dal 2017 e con un solo anno ancora di contratto, il 28enne è nel momento perfetto della sua carriera per spiccare il volo in Premier League. Il valore di mercato si aggira intorno ai 12 milioni di euro, non una cifra impossibile per i Red Devils.

Convincere Urbano Cairo non sarà sicuramente facile, ma il rischio di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno è grande. La trattativa per il rinnovo non è stata ancora avviata e questo potrebbe spingere il serbo a voler cambiare aria dopo quasi 10 anni. Una scelta comprensibile, anche perché Vanja già conosce Manchester.

Non molti ricordano, infatti, che dal 2014 al 2016 faceva parte proprio della rosa dello United, prima del passaggio in Polonia e del conseguente trasferimento proprio al Torino. Un ritorno di fiamma, dunque, con anni di esperienza in più e un livello molto più alto nelle prestazioni, che potrebbe cambiare il futuro di Milinkovic.