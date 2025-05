Inter, festa Champions e colpo in difesa: già a San Siro il rinforzo per Inzaghi

I nerazzurri festeggiano per l’approdo in finale di Champions League e pregustano il rinforzo in difesa promesso a Simone Inzaghi: ieri era già a San Siro

Una gara storica, che è già entrata di diritto nella leggenda della Champions League. Con un clamoroso 4-3 ai supplementari, dopo il 3-3 dell’andata, l’Inter ha conquistato il pass per la finalissima del torneo. Eliminato il Barcellona di Yamal, merito di una prestazione commovente da parte degli uomini di Inzaghi.

Dal gol di Acerbi all’ultimo secondo utile, passando per la rete decisiva di Frattesi alla parata mostruosa di Sommer nel secondo supplementare. Tutti momenti impressi nella mente dei tifosi interisti, in festa da ieri sera. E ad assistere alla super partita dei nerazzurri anche un possibile futuro acquisto, presente a San Siro per assistere allo spettacolo della Champions.

Inter, arriva il rinforzo in difesa? Il colpo per l’estate

Sul proprio account Instagram, attraverso una storia, Koni De Winter ha pubblicato un video mentre mostra la coreografia dei tifosi dell’Inter in curva. Il centrale del Genoa ha quindi respirato l’aria del Meazza in una delle serate più magiche di sempre.

Un buon modo per provare ad ambientarsi al clima che potrebbe vivere il prossimo anno. Sì perché il 22enne belga, autore di 3 gol in questa stagione con i rossoblù, è tra i nomi inseriti nel mirino della dirigenza nerazzurra. Rinforzare un reparto come quello composto da Bastoni, De Vrij, Acerbi e Pavard non è facile.

Gli anni, però, passano, e non sarà garantito per sempre un livello così alto della difesa. Bisseck non ha pienamente convinto e gli adattati Darmian o all’occorrenza Carlos Augusto, saranno lasciati al loro ruolo originale. Ecco perché l’arrivo di un centrale che conosca la Serie A, ma che sia anche giovane, è assolutamente necessario.

Il cartellino di De Winter si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Una spesa non da poco in programma per la dirigenza dell’Inter, che sembra però convinta di voler puntare sul belga. L’alternativa, molto vicina, risponde al nome di Luis Henrique del Marsiglia. Un’ipotesi molto più economica (sotto ai 10 milioni di euro ndr), ma che non conosce il nostro campionato.

Le prossime settimane saranno determinanti in tal senso, tutto, però, dopo la finalissima di Champions in programma il 31 maggio. Solo in seguito alla partita più importante dell’anno per il mondo nerazzurro, si potranno gettare basi concrete verso la prossima stagione, pur disputando il Mondiale per Club tra giugno e luglio.