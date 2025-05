Il Napoli fermato al Maradona dal Genoa: lui finisce nel mirino

Gli azzurri non sono andati oltre il 2-2 contro il Genoa al Maradona. L’Inter ha battuto il Torino nel pomeriggio ed ora i nerazzurri sono a -1 in classifica

Il Napoli scivola al Maradona e con il pareggio per 2-2 contro il Genoa riapre la corsa scudetto. Una serata che sembrava avviarsi verso una vittoria rassicurante si trasforma in un incubo, con l’Inter che si avvicina a soli un punto di distanza e il campionato che entra nel suo rush finale.

La squadra di Antonio Conte, purtroppo, non riesce a mantenere il vantaggio acquisito in due occasioni. Il Genoa, guidato con coraggio e determinazione, riesce a pareggiare in due momenti cruciali della partita, lasciando aperta la lotta per il titolo.

Il Napoli parte bene: Lukaku firma il vantaggio iniziale, ma non appena la squadra sembra in controllo, è Raspadori a segnare il momentaneo 2-1 con un gol spettacolare che fa esplodere il Maradona. L’attaccante napoletano si era messo in mostra con un’ottima prestazione, sembrando finalmente in palla dopo settimane in cui il suo rendimento era stato altalenante.

A quel punto, la partita sembrava essere nelle mani della squadra di Conte, ma il Genoa non ha mollato. Un autogol di Meret al 72′ ha ridato speranza agli ospiti, e a 4 minuti dalla fine, il colpo di testa di Vasquez ha sancito il pareggio definitivo, lasciando tutti a bocca aperta.

Napoli, c’è lui nel mirino: la scelta che non ha convinto

Molti tifosi e esperti hanno messo nel mirino la scelta di Conte di sostituire proprio Raspadori, autore di una grande partita, anziché Politano, che, nonostante qualche accelerazione, sembrava essere in debito d’ossigeno. La decisione del tecnico ha suscitato molte critiche, soprattutto considerando che il giovane attaccante aveva appena portato la sua squadra in vantaggio.

In un momento delicato come questo, dove ogni punto pesa come oro, l’uscita di un giocatore che stava dando il massimo non è passata inosservata. Politano, al contrario, non sembrava in grado di garantire lo stesso livello di intensità, lasciando qualche dubbio tra i tifosi sulla gestione dei cambi di Conte.

La sensazione che qualcosa non stesse andando per il verso giusto è aumentata quando il Napoli ha visto il proprio vantaggio sfumare per due volte. La squadra ha dato l’impressione di non riuscire a controllare il match come invece era successo in altre occasioni, e la mancanza di un leader capace di fermare il dilagare degli ospiti ha reso il risultato finale ancora più amaro.

Raspadori e la sostituzione che lascia perplessi

Raspadori aveva dato la sensazione che il Napoli avesse finalmente trovato un equilibrio offensivo dopo settimane difficili, ma la sua uscita prematura ha lasciato molti con il fiato sospeso. Gli errori difensivi e un’incapacità di chiudere definitivamente la partita hanno reso il pareggio inevitabile.

In questo momento cruciale della stagione, il Napoli si trova a dover rispondere ad un’Inter che non ha intenzione di mollare, e con due giornate ancora da giocare, ogni passo falso può risultare fatale. Il pareggio contro il Genoa non ha solo riaperto il campionato, ma ha anche messo in discussione la leadership di Antonio Conte.

Il suo approccio tattico e le scelte in panchina sono ora sotto scrutinio, e molti si chiedono se davvero abbia saputo leggere la partita nel modo giusto, soprattutto quando la vittoria sembrava ormai a portata di mano. Nel mirino della critica soprattutto la sostituzione di Raspadori, il calciatore più in forma ed autore del momentaneo 2-1.

Il calendario non è favorevole: la prossima partita del Napoli sarà in trasferta contro il Parma, mentre l’Inter affronterà la Lazio in casa, e con solo un punto di vantaggio, la squadra partenopea non può più permettersi altri passi falsi.

La partita contro il Genoa ha dimostrato che, nonostante una squadra talentuosa, il Napoli ha ancora delle lacune da colmare, e il titolo potrebbe sfuggire di mano proprio per qualche errore di troppo in questo finale di stagione. La domanda ora è: riuscirà il Napoli a mantenere la calma e a chiudere il campionato con il sorriso, o l’Inter approfitterà di questa incertezza per conquistare il primo posto?