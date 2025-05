Douglas Luiz al Manchester City si complica per colpa di una ragazza

Il centrocampista della Juve potrebbe già lasciare i bianconeri dopo una sola stagione: il suo trasferimento al City, però si può complicare, ecco perché

Douglas Luiz sta vivendo una stagione un po’ complicata alla Juventus, con prestazioni che non sono riuscite a impressionare come ci si aspettava.

In un momento del genere, il centrocampista brasiliano ha cominciato a guardare con nostalgia alla Premier League, dove ha già avuto esperienze con l’Aston Villa, e dove il suo cuore sembra battere più forte. Ma come spesso accade nel calcio, a complicare le cose non sono solo le valutazioni sportive, ma anche quelle… sentimentali.

Il ritorno in Premier League: Newcastle e Manchester City sulle tracce di Douglas Luiz

Dopo una stagione a Torino che non gli ha permesso di esprimersi al massimo delle sue potenzialità, Douglas Luiz avrebbe fatto volentieri ritorno in Premier League, dove si sente più a casa. Le voci si sono subito fatte più forti, e oltre al Newcastle, che sta cercando di rinforzare la propria rosa, c’è anche il Manchester City tra le squadre interessate al centrocampista.

Il City, allenato da Pep Guardiola, ha da sempre un occhio attento al mercato dei centrocampisti, e Luiz potrebbe rappresentare una pedina importante per il futuro della squadra. Tuttavia, mentre l’interesse da parte dei Citizens è concreto, ci sono elementi extra-calcistici che potrebbero complicare l’operazione.

Grealish e la “caduta di stile” con l’ex fidanzata di Douglas Luiz

Come se non bastasse il contesto calcistico a rendere difficile la trattativa, arriva una complicazione imprevista: Jack Grealish, stella del Manchester City, potrebbe essere il motivo per cui il trasferimento di Luiz ai Citizens diventa sempre più complicato. Tutto ruota intorno a un episodio recente che ha fatto discutere molto sui social.

Grealish, in un commento su Instagram, ha voluto fare gli auguri per la Festa della Mamma a Alisha Lehmann, la modella e calciatrice che ha avuto una relazione con Douglas Luiz in passato. La risposta di Alisha non è passata inosservata: “Non ho figli”, ha scritto, riprendendo Grealish in modo piuttosto diretto. La situazione si è poi ulteriormente complicata quando Grealish ha risposto con un commento a dir poco discutibile: “I can change that” (Posso cambiarlo).

Grealish e quel commento che pesa nella trattativa

Un commento del genere non è passato inosservato, e ha suscitato parecchie polemiche tra i tifosi e anche all’interno degli ambienti calcistici. La battuta di Grealish su Alisha Lehmann ha fatto emergere una serie di dinamiche personali che, inevitabilmente, vanno ad influire sul contesto calcistico.

Non è un segreto che Douglas Luiz, pur essendo un professionista, abbia un legame stretto con la sua ex-fidanzata. Un episodio come questo non solo ha creato imbarazzo ma ha messo in discussione la possibilità che Luiz possa davvero accettare un trasferimento al Manchester City.

Per quanto il Manchester City sia una delle squadre più prestigiose e ambite d’Europa, non si può ignorare l’importanza delle relazioni personali in un mondo come quello del calcio, dove le emozioni e i legami affettivi giocano un ruolo fondamentale. Grealish, con la sua uscita infelice, potrebbe aver involontariamente complicato le cose per il suo club, anche se non è chiaro se questo commento avrà un impatto diretto sul futuro di Luiz al City.

Douglas Luiz, quale futuro

La domanda ora è: come influenzerà questo episodio la trattativa tra il Manchester City e Douglas Luiz? La risposta potrebbe essere più complessa di quanto sembri. Mentre il centrocampista brasiliano sogna di tornare in Premier League, la questione Grealish potrebbe essere un ostacolo difficile da superare.

Dopotutto, non è solo una questione di soldi o di ambizioni calcistiche, ma anche di dinamiche personali che non sempre possono essere ignorate. Il futuro di Luiz resta quindi avvolto nell’incertezza, e le prossime settimane potrebbero riservare sorprese. Riuscirà a superare questo imprevisto legato alla sua ex-fidanzata e a trovare il suo posto in una delle migliori squadre d’Europa?

O forse preferirà esplorare altre opzioni in Premier League, lontano dalle ombre di Grealish e delle sue parole? Solo il tempo dirà come si evolverà questa vicenda, ma una cosa è certa: il mercato non è mai solo una questione di numeri e contratti. A volte, anche le storie personali fanno la differenza.