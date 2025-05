Svilar, guaio Roma: il problema inaspettato che può beffare i giallorossi

La Roma ha un vero gioiello in casa, il portiere: i Friedkin si muovo per il rinnovo ma c’è un problema di non poco conto che può cambiare tutto

Una sconfitta che fa male, sanguinosa per la Roma che l’ha vista scivolare ora al sesto posto in classifica. Il ko contro l’Atalanta, con i giallorossi in piena corsa Champions, è un brutto colpo ma ugualmente tiene vive le speranze di quarto posto, che sarebbe un traguardo miracoloso considerato come a novembre la squadra fosse in zona retrocessione.

Claudio Ranieri ha rigenerato al massimo la sua squadra traendo il massimo da un gruppo che era totalmente allo sbando. Ha ridato anima e grinta al gruppo e sta beneficiando di alcuni calciatori di valore assoluto. Tra questi c’è sicuramente Mile Svilar. Il portiere belga ma naturalizzato serbo in questa stagione sta vivendo la sua consacrazione definitiva.

Un portiere dal rendimento altissimo, tra i migliori del campionato. Anzi, si può asserire come al momento sia probabilmente il portiere più forte della Serie A. Uno status che, naturalmente, ha attirato su di lui le attenzioni dei top club europei, soprattutto quelle società alla ricerca di un numero uno di valore.

Svilar, numeri da top: le inglesi piombano su di lui

I numeri di Svilar, d’altronde, sono eloquenti. Nelle 36 giornate disputate, 15 clean sheet e 34 reti incassate di fronte a quasi 40 expected goals. E contro la Fiorentina un vero e proprio record: ben il 77,6% di percentuale di parate diventando il miglior portiere della Serie A e superando in questa statistica Vanja Milinkovic-Savic del Torino.

Con numeri del genere, va da sé che Svilar sia finito nel mirino delle big, a partire dal Milan che potrebbe aver bisogno di un portiere qualora Mike Maignan dovesse essere ceduto. In Europa, invece, in primis vi sono Bayern Monaco – alla ricerca complessa del sostituto di Neuer – e Chelsea, con Maresca tutt’altro che soddisfatto dagli estremi difensori attualmente in rosa.

Ma non è escluso che si possa aggiungere anche il Manchester United alla lista delle pretendenti, considerato come Amorim non sia soddisfatto di Onana. La Roma, però, vuole blindare il portiere e farne un punto cardine della rosa nelle prossime stagioni.

Roma, proposta di rinnovo: la richiesta dell’entourage che blocca tutto

I Friedkin non vogliono perdere in alcun modo il portiere e così hanno già messo sul piatto una proposta di rinnovo. Svilar, d’altronde, ha un contratto fino a giugno 2027 ad appena 900mila euro a stagione, decisamente poco per un portiere del suo calibro. La prima proposta messa sul piatto dalla dirigenza giallorossa, però, è stata rifiutata.

Un’offerta da 1,8 milioni più bonus fino al 2029. Una proposta che sarà ritoccata verso l’alto fino a raggiungere i 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2030. C’è, però, un problema di non poco conto: l’entourage di Svilar vorrebbe inserire nel contratto del portiere una clausola di rescissione a partire dall’estate del 2026.

Un nodo che sta rallentando la trattativa, con la Roma che potrebbe anche riflettere in caso dovesse arrivare un’offerta davvero cospicua: Svilar è arrivato nel 2022 a parametro zero ed una cessione ad una cifra alta sarebbe una plusvalenza totale per il bilancio giallorosso.