Jovic, col Bologna la grande occasione per tenersi il Milan: una finale che vale il futuro

Il centravanti rossonero ha un’importantissima chance di restare anche il prossimo anno e la finale di Coppa Italia può diventare l’occasione perfetta per convincere la dirigenza

L’ha portato lui il Milan in finale di Coppa Italia e ora vuole far alzare il trofeo ai rossoneri. La doppietta nel derby contro l’Inter al ritorno ha distrutto le speranze di Triplete dei cugini nerazzurri e ha permesso alla squadra di Conceiçao di giocarsi il secondo titolo di questa stranissima stagione.

Un campionato imbarazzante, ma con una Supercoppa Italiana vinta e un’altra finalissima tutta da disputare. Il Bologna sarà l’avversario anche di Jovic, una squadra che non ha mai portato particolarmente fortuna al serbo. Nei 5 precedenti contro i rossoblù, quello dello scorso weekend è stato il primo match vinto dall’attaccante.

Jovic punta alla Coppa Italia: la chance per restare al Milan

Ma il passato non conta, Jovic è focalizzato sul futuro. Il suo contratto è in scadenza tra poco più di un mese e non era stato valutato un rinnovo, fino due mesi fa, quando è tornato a segnare. Oltre le due reti all’Inter, ha lasciato il segno anche contro il Napoli e poi contro la sua ex squadra, la Fiorentina, firmando un pareggio pesante per la squadra.

Adesso servirà l’ultimo grande sforzo. Il Milan ha bisogno di una prestazione super in finale di Coppa Italia per convincersi a trattare un prolungamento contrattuale e Jovic ha bisogno di un gol e un trofeo per riprendersi in mano una carriera non così felice negli ultimi anni.

Il serbo è un classe ’97 e compirà 28 anni a dicembre, ha ancora anni davanti per incidere. Non tanti, chiaro, e probabilmente non più ad altissimi livelli, ma il Milan potrebbe ancora rappresentare l’ambiente perfetto per lui. Prima con Morata e Abraham e poi con l’arrivo di Gimenez non è stato facile trovare il campo, ma ora può veramente dire la sua.

Contro il Bologna in Coppa Italia, dovrebbe essere scelto come titolare e avrà, dunque, una grandissima chance per lasciare il segno. Indirizzare una finale, far vincere nuovamente un trofeo che manca al Milan da 12 anni, spingerebbe il destino verso una certa direzione. L’ex Real Madrid sa che non può fallire. In caso contrario il forte rischio è una nuova estate in giro per il mondo, nel tentativo di trovare una realtà che lo torni a valorizzare e dove lui possa tornare ad esprimersi al meglio.