Weah esorta Milan e Italia: ‘Siate pazienti con i giovani, non tutti nascono campioni come Yamal. Il mio cuore è diviso tra USA e Brasile per il Mondiale’

Un campione che invita a rallentare: nel calcio che corre, la voce di George Weah suona come un promemoria gentile. Crescere un talento richiede tempo, errori sopportati e fiducia rinnovata. E mentre pensa al prossimo Mondiale, il suo cuore batte tra due ritmi: quello degli USA di suo figlio e quello senza tempo del Brasile.

C’è una frase che resta addosso: nel calcio, come nella vita, ci sono cicli. George Weah lo ripete con calma. Aggiunge un punto che in Italia brucia: i giovani pagano lo scotto del primo errore. Finiscono in panchina, spesso troppo presto. E intanto il pubblico sogna un altro predestinato, uno come Lamine Yamal, talento che sfida il calendario. Ma Weah invita a una parola antica: pazienza.

Non è nostalgia. È una proposta concreta al Milan e al nostro calcio. In Serie A, negli ultimi anni i minuti giocati dagli Under 21 oscillano su quote basse, in diversi report sotto l’8%. In Francia si supera spesso il 14%. Non è solo una statistica: è l’aria che respira un ragazzo quando sbaglia un passaggio al 60’. Se teme la bocciatura a vita, giocherà contratto. E il talento, quando si intimidisce, si spegne.

Eppure i segnali ci sono. L’Italia giovanile ha vinto l’Europeo Under 19 nel 2023 e l’Under 17 nel 2024. Gruppi che corrono, pressano, costruiscono dal basso. Se poi li parcheggiamo, o li cambiamo ruolo ogni due settimane, a cosa è servito vincere? Serve un corridoio protetto tra Primavera e prima squadra. Un’idea chiara, poche parole d’ordine: minuti, continuità, responsabilità.

Pazienza, non mito: come si cresce un talento

Weah non dice di aspettare all’infinito. Dice di riconoscere i tempi. Un fenomeno come Yamal nasce ogni tanto. Il resto lo fa il contesto. Prendiamo un nome vicino: Francesco Camarda, il più giovane debuttante in A con il Milan. Promessa luminosa, certo. Ma la differenza la faranno scelte banali e decisive: quanto gioca, con chi gioca, in quali momenti entra. Perché la crescita non avanza a scatti virali, avanza a minuti veri.

Un esempio pratico: fissare traguardi semplici. Dieci presenze nel primo anno, quindici nel secondo, almeno cinque da titolare contro squadre di pari classifica. Non serve annunciare rivoluzioni. Serve proteggere l’errore. “Hai sbagliato, riprova tra tre giorni”. È così che si costruisce la fiducia competitiva. È così che un ragazzo smette di sentirsi un intruso.

Il Milan lo ha fatto a fasi alterne nella sua storia. Quando è andata bene, i ragazzi hanno respirato accanto a veterani che non rubavano scena, ma insegnavano mestiere. È un equilibrio. E si vede. Lo si vede nella postura, nella serenità con cui si sceglie il passaggio difficile invece del lancio liberatorio.

Un Mondiale dal doppio battito

Poi c’è il cuore. Weah dice che per il Mondiale il suo è diviso: USA e Brasile. Facile capirlo. Da un lato c’è la Nazionale di Timothy Weah, un gruppo giovane, cresciuto tra MLS, accademie moderne e club europei. Dall’altro la maglia che non tramonta: il Brasile, cinque titoli, l’ultima volta nel 2002. Due idee di calcio, due energie. Una scoperta continua contro una tradizione che non ha bisogno di presentazioni.

Qui Weah torna uomo di ponti. Sa che il tifo è sentimento, ma lo sguardo resta lucido. Gli USA hanno struttura, pubblico, prospettiva. Il Brasile ha memoria, talento, rituali. In mezzo, il calcio globale che cambia e che chiede proprio ciò che Weah predica ai club: tempi giusti, fiducia lunga, coraggio quando conta.

Forse tutto sta in un’immagine: un ragazzo che esce dal campo dopo un errore. Lo guardi e decidi chi vuoi essere. Quello che chiude la porta o quello che la lascia socchiusa. La prossima giocata, spesso, nasce da lì. E tu, da che parte stai?