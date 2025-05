Reijnders, nuova offerta che fra tremare il Milan: l’ipotesi monstre

Il centrocampista rossonero potrebbe lasciare l’Italia davanti a un’offerta monstre dall’estero che non potrà essere rifiutata

Desta preoccupazione il futuro di Tijjani Reijnders, nonostante il recente rinnovo con il Milan. Il centrocampista, infatti, è da qualche settimana nel mirino di un top club europeo, che sarebbe disposto a un’offerta monstre per portarlo via dall’Italia.

Il rendimento di questa stagione ha attirato, ovviamente, l’attenzione delle migliori squadre in tutto il mondo. Difficile che potesse essere diversamente da così, visti i 15 gol e 5 assist realizzati con ben 52 presenze ufficiali. Un’enormità da parte dell’olandese, che compirà 27 anni il prossimo luglio. In piena maturità calcistica potrebbe spiccare il volo altrove.

Milan, occhio a Reijnders: il Manchester City fa sul serio

Secondo i più recenti rumors di calciomercato, il Manchester City starebbe pensando proprio a Reijnders per sostituire il partente Kevin De Bruyne. Mentre il belga sembra indirizzato verso il Napoli, il calciatore del Milan potrebbe prendere il suo posto nei Citizens.

Per convincere il Milan che lo ha appena rinnovato, però, servirà un’offerta alla quale sarà impossibile dire di no. Ecco perché il Manchester avrebbe già in mente di offrire ben 70 milioni di euro. Una somma che permetterebbe ai rossoneri di rinforzarsi in più reparti, nonostante la perdita di un pilastro e trascinatore come l’olandese.

A fine stagione verranno prese delle decisioni importanti. Reijnders ha sempre espresso grande gioia nel rimanere al Milan, ma non giocare in Europa la prossima stagione potrebbe diventare un malus importante. La squadra di Conceiçao spera ancora di centrare l’obiettivo quinto o sesto posto, ma non si potranno più compiere passi falsi in campionato.

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, infatti, le speranze per l’Europa League si sono ridotte notevolmente, mentre quelle per la Champions appaiono ormai svanite. Una stagione senza coppe internazionali potrebbe spingere Reijnders a considerare seriamente l’offerta del Manchester, che per il momento non ha ancora presentato una proposta ufficiale.

Rumors che andranno confermati o smentiti nelle prossime settimane, ma che tengono sull’attenti la dirigenza del Milan e i tifosi. La paura di perdere un calciatore come Reijnders, pur davanti a offerte come quella paventata in queste ore, aleggia tra i sostenitori rossoneri, quando ormai si avvicina la fine di una stagione tremenda, che ha regalato ben poche soddisfazioni da agosto.