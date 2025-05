Kolo Muani resta alla Juve: arriva l’indizio che conferma tutto

La Juventus lavora per trattenere in bianconero l’attaccante francese: ora c’è un indizio che conferma come la permanenza sia più che possibile

Sette gol in 14 partite di Serie A dal suo arrivo a gennaio, solo Mateo Retegui nello stesso lasso di tempo ha fatto meglio nel nostro campionato. L’impatto con l’Italia è stato devastante per Kolo Muani. L’attaccante francese ha esordito con gol in maglia bianconera e nelle prime tre gare ha addirittura fatto faville, con cinque reti in tre gare.

Un avvio scintillante che aveva spinto i dirigenti bianconeri a parlare fin da subito di possibile permanenza dell’attaccante a Torino. Poi, però, il centravanti ha avuto una sorta di lunga pausa: due mesi senza segnare, qualche mugugno, le prime critiche dovute anche ai risultati negativi della Juve.

Ha influito anche il cambio di allenatore, con Tudor che gli ha preferito sistematicamente Vlahovic al centro dell’attacco. Quando ha però avuto la sua occasione, il francese non ha sbagliato, tornando a segnare. E così, in vista della prossima stagione, le grandi manovre sono già iniziate.

Vlahovic saluta: il piano della Juve per Kolo Muani

Vlahovic sarà ceduto anche perché non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2026: la Juve proverà a monetizzare il più possibile dall’addio dell’attaccante serbo per poi ingaggiare un nuovo centravanti. E Kolo Muani – a prescindere se sulla panchina bianconera resterà Tudor oppure arriverà un altro tecnico – può decisamente fare comodo.

Nelle prossime settimane inizieranno i primi approcci con il PSG per provare a tenere il bomber. I parigini lo prelevarono dall’Eintracht Francoforte versando 90 milioni nell’estate del 2023. Al momento è alla Juve in prestito secco e difficilmente i transalpini si accontenterebbero di una cifra inferiore ai 50 milioni.

Un importo, questo, che la Juve non vorrebbe pagare. Da qui la trattativa sulla base di un nuovo prestito annuale ed oneroso ma stavolta inserendo il diritto di riscatto a circa 40 milioni. Giuntoli lavora su queste basi ed alla Continassa filtra anche ottimismo, puntando anche sulla volontà dell’attaccante che a Torino pare abbia trovato l’ambiente ideale per esprimersi.

Il PSG ha scelto il nuovo attaccante: altro che Kolo, è un super bomber

La Juve ha ora un motivo in più per poter guardare con ottimismo alla permanenza di Kolo Muani a Torino. Il Paris Saint Germain, infatti, sta scandagliando il mercato degli attaccanti per la prossima stagione ed ha individuato il profilo giusto. Si tratta Serhou Guirassy, attaccante del Borussia Dortmund e capocannoniere della Champions League con 13 reti in 14 gare.

In stagione sono 33 le reti in attivo in 43 presenze e Luis Enrique lo considera l’elemento ideale per il suo PSG. La trattativa, però, non sarà semplice: Il Dortmund, la scorsa estate, versò 18 milioni allo Stoccarda per ingaggiarlo ma oggi ne servono almeno 70 per strapparlo ai gialloneri, l’importo della clausola di rescissione presente nel suo contratto.

Una cifra alla portata del PSG ma i parigini potrebbero scontrarsi anche con la volontà del centravanti orientato a restare a Dortmund. Le prossime settimane saranno quindi decisive per il suo futuro.