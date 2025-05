Milan, rivoluzione totale rosa: il piano della dirigenza

Il club rossonero è pronto ad una rivoluzione totale: la decisione presa dalla dirigenza per quanto riguarda la rosa

“Un fallimento”. Parole, durissime, quelle pronunciate dall’Ad Giorgio Furlani dopo la sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia per mano del Bologna. La vittoria avrebbe mitigato la delusione per un campionato che non può certo soddisfare. Basti pensare alla scorsa stagione: i rossoneri chiusero al secondo posto alle spalle dell’Inter, pur senza mai lottare per il titolo.

Pioli salutò – per volere della dirigenza – e probabilmente sono iniziati lì i guai. Da Fonseca a Conceiçao, con l’avvicendamento arrivato a fine dicembre, il Milan non è mai riuscito a dare continuità ad una stagione diventata settimana dopo settimana un vero e proprio enigma.

La vittoria della Supercoppa italiana è stata una luce sporadica nel buio generale: poteva esserlo anche la Coppa Italia con la qualificazione aritmetica in Europa League. Ed ora i rossoneri rischiano una stagione senza coppe, visto l’ottavo posto in classifica.

Reduce da tre successi consecutivi, può accadere ancora di tutto: teoricamente in corsa perfino per il quarto posto, le ultime due saranno decisive per capire la posizione finale in classifica e se la prossima sarà una stagione senza coppe o meno.

Milan, quale allenatore: la lista degli italiani nel mirino

La dirigenza rossonera, però, ha già “sentenziato” sul futuro di Sergio Conceiçao: sarà divorzio a fine stagione, con i rossoneri che si affideranno al quarto allenatore in poco più di un anno. Stavolta la short list è totalmente italiana: da Max Allegri, che resta sempre il preferito al momento, fino a Maurizio Sarri, altro profilo molto gradito e Roberto De Zerbi, il tecnico sempre molto apprezzato in via Aldo Rossi.

Nella lista dei favoriti è entrato anche Vincenzo Italiano, l’allenatore giustiziere del Milan in Coppa Italia. Per quanto riguarda la rosa, invece, vi saranno diverse novità, tra addii e nuovi arrivi. L’obiettivo del club rossonero è italianizzare il più possibile la rosa.

Da qui la decisione di puntare su determinati calciatori che possano al contempo regalare il salto di qualità alla squadra. Diversi gli obiettivi in ogni reparto. In difesa, nonostante il recente rinnovo, il grande obiettivo è Pietro Comuzzo della Fiorentina, uno dei giovani talenti più interessanti del panorama nazionale.

Le alternative però conducono a Diego Coppola del Verona, che ha mostrato anche una certa confidenza con il gol in questa stagione, ed un altro talento emergente, Giovanni Leoni del Parma.

Da Orsolini a Lucca: gli obiettivi dei rossoneri

Il centrocampo potrebbe essere rinforzato da Lorenzo Pellegrini della Roma, il cui futuro è ancora tutto da scrivere con la società giallorossa e dipenderà molto anche dal nuovo allenatore a Trigoria. Il Milan è poi rimasto folgorato da Riccardo Orsolini, un calciatore ammirevole per dedizione tattica: lui ma anche Federico Chiesa desideroso di tornare in Serie A sono le alternative per rinforzare le corsie esterne.

In attacco, invece, si punta Lorenzo Lucca dell’Udinese: uno dei profili più interessanti e con ampi margini di crescita ma la concorrenza è elevata, con Napoli, Juve ed Inter che stanno pensando al bomber.