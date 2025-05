Gyokeres pronto a un’estate da assoluto protagonista: dove giocherà il bomber da oltre 50 gol

L’attaccante svedese è già pronto a vivere una stagione da assoluto protagonista nel mercato estivo, con diversi top club sulle sue tracce

Ha trascinato lo Sporting Lisbona alla vittoria del titolo in Portogallo con 53 reti e 14 assist in 51 presenze. Un gol ogni 78 minuti per Viktor Gyokeres, che concorre per il posto di Scarpa d’Oro della stagione. Due volte consecutive capocannoniere della lega portoghese, nonché vincitore per due volte di fila del campionato.

Il classe ’98 compirà 27 anni tra pochi giorni e si prepara a vivere un’estate da grande protagonista. Non è più giovanissimo e la sua esplosione tardiva non lo porrà in cima alla lista di tutti i club leader in Europa, ma le sue prestazioni non possono passare inosservate. Gyokeres è monitorato da numerose società e per portarlo via dallo Sporting serviranno almeno 70 milioni di euro.

Gyokers, dove giocherà lo svedese? La Serie A resta un sogno

Cresce l’hype per capire in quale club giocherà l’attaccante la prossima stagione. Per le cifre che circolano, la Serie A sembra un miraggio. Anche in caso di cessioni onerose di giocatori come Vlahovic o Osimhen, è difficile che il nostro campionato possa risultare davvero appetibile per Gyokeres, specialmente quando è la Premier League a chiamare.

Pare, infatti, che l’Arsenal sia la squadra più interessata al giocatore. I Gunners sarebbero disposti a versare la cifra chiesta dallo Sporting e in termini contrattuali partiranno due passi avanti rispetto ad altre società, per il tipo di investimento che potranno permettersi sull’ingaggio.

Insomma, il destino di Gyokeres appare abbastanza scritto, ma sognare non costa nulla. Proprio perché si attende un’estate rovente, non è detto che sarà proprio l’Arsenal ad accaparrarsi il giocatore. Allo stesso tempo, anche Gyokeres stesso dovrà esprimere la sua preferenza, ora che sembra arrivato alla fine della sua clamorosa esperienza allo Sporting.

Il grande salto in alto della sua carriera dovrà compierlo nei prossimi 2 mesi, poi dovrà essere bravo a mantenere dei numeri importanti anche nei top 5 campionati. Segnare 50 reti sarà quasi impossibile, ma con la giusta realtà potrà sicuramente avvicinarsi, specie con i numerosi impegni delle squadre inglesi.

In Italia difficilmente verrà fatta una proposta, ma non è detto che le società di Serie A con più possibilità, non facciano almeno un sondaggio. I tifosi dello Sporting si godono le ultime ore di Gyokeres in maglia bianco-verde, per poi salutarlo definitivamente.