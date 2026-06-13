La Juve e Besiktas: Tre Giocatori in Esuberanza nel Mirino del Nuovo Tecnico Italiano

Un tecnico italiano sbarca al Besiktas. Porta con sé idee chiare, metodo e un taccuino fitto di nomi dalla Serie A. A Torino, intanto, la Juventus misura il mercato con freddezza: tre giocatori in esubero possono cambiare rotta, se Istanbul chiama davvero.

Perché il Besiktas guarda a Torino

Il cambio in panchina muove geografie. L’arrivo dell’ex allenatore del Bologna al Besiktas apre un canale diretto con il nostro campionato. È un ponte naturale. C’è una lingua comune: principi di gioco, allenamenti corti ma intensi, fiducia nei dettagli. Un tecnico italiano, in Turchia, cerca profili affidabili. La Serie A ne offre molti. La Juve ha risorse in uscita.

Il contesto aiuta. Il club bianconero vuole razionalizzare il monte ingaggi. Punta su giocatori funzionali. Vende o presta chi non rientra nel nuovo schema. Non c’è fretta. Ma c’è una linea. Il mercato turco, poi, è mobile. La Super Lig attrae per stadio, tifo, ingaggi netti competitivi. Offre minuti e centralità. Può essere una rinascita per chi a Torino ha perso spazio.

Nessuna trattativa è ufficiale, al momento. Le indiscrezioni però convergono. Lo staff del nuovo tecnico guarda in Italia. Sonda profili collaudati. Chiede costi sostenibili. Ragiona su formule tipo prestito oneroso con diritto di riscatto e contributo all’ingaggio. La Juve ascolta. Soppesa le plusvalenze. Valuta il rischio.

Tre profili nel mirino

Un esterno sinistro esperto. Il Besiktas ha bisogno di cross, profondità, palloni alti sul secondo palo. Un profilo da 30 anni in su, mancino naturale, abituato a fare tutta la fascia. La Juve ha avuto più volte in vetrina un giocatore con queste caratteristiche, solido e continuo. È un ruolo chiave per una squadra che attacca con cinque uomini. Parole chiave: fascia mancina, cross utili, piede educato.

Un centrale affidabile, pronto subito. Serve ordine nelle letture, pulizia nei duelli, carattere nei finali caldi. Il nuovo tecnico preferisce difensori che portano avanti la linea e sanno usare il corpo in area. A Torino c’è chi ha fatto il dodicesimo con professionalità. Ingaggio medio, esperienza italiana, profilo low risk. Qui l’appeal è alto: difensore centrale, marcatura pulita, affidabilità.

Una mezzala dinamica, box-to-box. Alla squadra turca mancano metri in conduzione e strappi tra le linee. Serve uno che recupera, corre e accompagna. La Juve, negli ultimi anni, ha gestito più centrocampisti con minutaggio altalenante. Qualcuno può ripartire altrove. L’idea è una soluzione ibrida: prestito con obbligo legato a presenze e piazzamento. Parole che piacciono ai dirigenti: sostenibilità, impatto immediato.

Cosa è certo e cosa no. Certo: la convergenza di interessi. La Juve vuole snellire. Il Besiktas vuole certezze europee. Incerto: i nomi. Non emergono conferme ufficiali. I contatti, raccontano, sono esplorativi. Si parla di costi tra i 2 e i 6 milioni per i cartellini e di contributo stipendio nel primo anno. Sono cifre in linea con il mercato recente e con l’età dei profili in questione.

C’è anche un fattore tecnico. Il nuovo allenatore porta una struttura riconoscibile: 4-2-3-1 elastico, ampiezza alta, pressione sul primo passaggio. Per questo la caccia va su giocatori già formati. La Turchia brucia le tappe. Non aspetta apprendistati lunghi.

Resta una domanda, più umana che tattica. Un cambio di maglia può rimettere a fuoco un talento assopito? A volte basta una notte a Istanbul, un boato, una palla che scotta. E il calcio, di colpo, torna semplice. La Juve osserva. Il Besiktas chiama. A chi toccherà alzare la mano per primo?