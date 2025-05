Fantaconsigli di formazione per la 38ma giornata: parola a FantaTVPlay!

FantaTVPlay ci dà i consigli di formazione per la 38ma e ultima giornata di Fantacalcio di questa Serie A: da Di Lorenzo a Leao: voi chi schiererete in campo?

Per aiutarvi nelle vostre scelte, ecco i consigli dei ragazzi di FantaTvPlay, il popolare canale di approfondimento su YouTube e Twitch. Ultimo appuntamento imperdibile per la diretta con tutti i dettagli!

🎯 I consigli di Claudio Mancini: il ritorno di Leao

Il nostro Claudio Mancini dà fiducia a De Gea per questo ultimo turno di Serie A. L’Udinese ha poco da chiedere al campionato e la Fiorentina spera di chiudere con un successo e un cleansheet. In difesa spazio a Beukema, con il Bologna impegnato nella sfida senza nulla in palio con il Genoa. Il nome stuzzicante a centrocampo è quello di Suslov, che contro l’Empoli può tirare fuori il bonus dal cilindro. Leao è la scelta per l’attacco. Ultimo gol 3 giornate fa, contro il Monza è da schierare.

🔹 De Gea (Fiorentina) – Vuole chiudere in bellezza una splendida stagione a livello personale.

🔹 Beukema (Bologna) – Un nome valido in una gara tranquilla contro il Genoa.

🔹 Suslov (Verona) – Il centrocampista stuzzica contro l’Empoli nella sfida salvezza.

🔹 Leao (Milan) – Va assolutamente schierato in casa contro il Monza retrocesso.

🚀 I consigli di Antonio Papa: ultima chance per Esposito

Antonio Papa si affida a Di Gregorio per la porta contro il Venezia. Può essere gara da cleansheet. In difesa può essere la serata di Giovanni Di Lorenzo, seconda volta capitano per il possibile quarto scudetto del Napoli. A centrocampo scommessa Nico Paz contro l’Inter che spera nel clamoroso sorpasso scudetto. In attacco servono i gol di Esposito, ultima chance per salvare l’Empoli.

🔹 Di Gregorio (Juventus) – La Juve deve centrare l’obiettivo Champions e può portare un cleansheet.

🔹 Di Lorenzo (Napoli) – Per la gloria di vincere ancora uno scudetto con il Napoli.

🔹 Nico Paz (Como) – La scommessa contro l’Inter chiamata all’impresa scudetto.

🔹 Esposito (Empoli) – Ultima occasione, deve salvare lui l’Empoli.

🔥 I consigli di Mariangela Damiano: Raspadori titolare

Per Mariangela Damiano è Skorupski il nome su cui puntare per la porta in questa 38a giornata. Spazio a Mancini in difesa, la sfida contro il Torino servirà solo ai giallorossi per la speranza Champions. Il nome di Fazzini ispira a centrocampo nella gara salvezza per l’Empoli. In attacco dentro Raspadori, ancora favorito come titolare per la serata di possibile gloria per il Napoli.

🔹 Skorupski (Bologna) – Contro il Genoa ormai salvo, può chiudere al meglio la stagione.

🔹 Mancini (Roma) – A caccia del secondo bonus consecutivo per lanciare la Roma in Champions.

🔹 Fazzini (Empoli) – I toscani e i fantallenatori si affidano a lui per la salvezza e dei bonus.

🔹 Raspadori (Napoli) – L’uomo dei gol pesanti, che decida anche la sfida scudetto col Cagliari?

🏹 I consigliati di Lorenzo Cantarini: sorpresa Camarda

L’esperto Lorenzo Cantarini punta su nomi più esotici per quest’ultima giornata, a partire da quello di Falcone per la porta in occasione della sfida contro la Lazio. In difesa la scelta ricade su un più sicuro N’Dicka contro il Torino, mentre a centrocampo spazio a Henderson nella gara salvezza dell’Empoli. In attacco il nome più sorprendente, quello di Camarda, magari lanciato dal Milan nell’ultima partita contro il Monza.

🔹 Falcone (Lecce) – Ci si gioca la salvezza e può esaltarsi contro la Lazio.

🔹 N’Dicka (Roma) – Contro il Torino salvo può portare una prestazione importante.

🔹 Henderson (Empoli) – Da lanciare per sperare in una prestazione super contro il Verona.

🔹 Camarda (Milan) – Il jolly nella sfida finale contro il Monza già da tempo in Serie B.