Inter, via libera per Hojlund: l’indizio conferma tutto

In casa nerazzurra Hojlund è il grande obiettivo: via libera per l’ex Atalanta, c’è anche un indizio che conferma tutto

Positiva o straordinaria. Ma anche disastrosa. Quasi non ci sono mezzi termini per poter indicare come sarà la stagione dell’Inter che si appresta, stasera, a vivere la prima delle due finali. Contro il Como per vincere e sperare, dopo aver gettato alle ortiche diversi set point per il titolo.

Stavolta non dipenderà solo dai nerazzurri ma anche e soprattutto dal Napoli che non dovrà fare risultato pieno contro il Cagliari. Poi testa al 31 maggio, alla finale di Champions League, il sogno ed il cruccio dei tifosi dell’Inter, un obiettivo stagionale dichiarato fin dagli albori dell’annata da Simone Inzaghi e dalla dirigenza di Viale della Liberazione.

Brucia ancora la sconfitta di due stagioni fa in finale contro il City e c’è voglia di riscatto contro il Paris Saint Germain. Già solo la Champions League renderebbe straordinaria questa stagione, se poi si dovesse aggiungere anche lo scudetto, beh, sarebbe perfetto. Il rischio è invece quello di chiudere con zero titoli, un’eventualità che sotto la Madonnina nemmeno prendono in considerazione.

Marotta dà il via alla rivoluzione in attacco: due addii e non solo

L’epilogo di questa stagione porta, poi, alla prossima, all’estate ed al mercato. Simone Inzaghi è considerato imprescindibile in Viale della Liberazione ma il tecnico è tentato da interessi dalla Premier e da faraoniche offerte dall’Arabia Saudita.

Per trattenerlo a Milano ha già dettato le sue condizioni: vuole una rosa rinforzata, in almeno nei ruoli chiave. Tra questi, ovviamente l’attacco, considerato come Correa ed Arnautovic non siano all’altezza dei titolari ed andranno via, mentre grandi dubbi su Taremi.

L’attacco è una priorità assoluta per l’Inter che ha già individuato il grande obiettivo per l’estate: si tratta di Rasmus Hojlund, centravanti in forza al Manchester United che conosce bene la Serie A per averla giocata con la maglia dell’Atalanta. Classe 2003, con la maglia dei Red Devils non ha incantato nelle ultime stagioni ed il club inglese lo metterebbe in lista di sbarco senza alcun problema.

Inter, non solo Hojlund: c’è anche l’alternativa

L’Inter apprezza il calciatore e lo monitora già da tempo. Marotta ed Ausilio stanno provando a comprendere la fattibilità dell’operazione e soprattutto i costi. Peraltro la concorrenza è già folta, con la Juventus ed il Napoli che pure seguono l’evolversi della trattativa.

Che Hojlund sia sul mercato arriva anche una conferma che più chiara non si può. Lo United, infatti, ha ormai chiuso per il Wolverhampton per Matheus Cunha. I Red Devils, per portare a Manchester il calciatore, verseranno nel club arancionero la clausola rescissoria da circa 74 milioni di euro.

L’Inter ha però un’alternativa di non poco conto: si tratta di Joshua Zirkzee, altro calciatore molto appetito dal club nerazzurro che potrebbe diventare anche il piano A di Marotta ed Ausilio.