Napoli campione, De Laurentiis si regala il primo colpo: non è De Bruyne

Il presidente dei partenopei si vuole fare un regalo dopo la conquista del quarto scudetto, ma non si tratta solo di De Bruyne: ecco chi è

Il Napoli ha vinto il suo quarto scudetto, in una serata magica che ha fatto gioire un popolo intero in tutto il mondo. Un successo firmato Antonio Conte, ma prima ancora Aurelio De Laurentiis, un imprenditore genio, che è riuscito a trasformare una squadra fallita in una realtà di primissimo livello del nostro campionato. Oggi il Napoli è un club florido e vincente.

Con il secondo scudetto in 3 stagioni, i partenopei hanno dimostrato di essere definitivamente diventati grandi. Un club in grado di raggiungere l’Europa per 15 anni consecutivi già aveva fatto capire a tutti di essere una big, ma riuscire ad alzare per due volte il titolo più importante in Italia nel giro di 2 anni, è la ciliegina sulla torta di un lavoro clamoroso.

De Laurentiis punta a Ndoye? Il ritorno di fiamma

Nel giorno del suo compleanno, il patron De Laurentiis ha sottolineato la crescita fatta dal suo Napoli come brand in tutto il mondo e chissà che non voglia farsi un regalo per il prossimo calciomercato. Il nome di Kevin De Bruyne è sicuramente il più allettante, ma non è l’unico accostato in orbita azzurra. Sicuramente il belga è il profilo più vicino a rinforzare gli azzurri, ma non è solo uno degli obiettivi per l’estate.

L’altro nome che stuzzicherebbe e non poco il Napoli è quello di Ndoye, già accostato ai partenopei a gennaio dopo l’addio di Kvaratskhelia. Lo svizzero è reduce da una stagione di altissimo livello con il Bologna, che lo ha consacrato nel nostro campionato e lo ha portato a vincere una storica Coppa Italia con i rossoblù.

Secondo Sandro Sabatini, proprio l’esterno sinistro potrebbe rappresentare uno dei primi colpi in entrata per il Napoli. Riuscire a strapparlo agli emiliani non sarà facile e servirà un’offerta importante per chiudere una trattativa come questa. A 24 anni e con 9 gol in stagione, Ndoye è il profilo perfetto per una squadra come il Napoli, a prescindere da quale sarà il suo allenatore il prossimo anno.