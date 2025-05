Balotelli, arriva l’annuncio ufficiale sulla prossima squadra: tifosi in festa

L’ex centravanti dell’Italia ha annunciato il suo addio al Genoa e svelato la sua prossima avventura: tifosi a bocca aperta

“Why always me?” è forse il messaggio più iconico e significativo di Mario Balotelli e della sua carriera. Che, è bene ricordarlo, è ricca e con un palmares che molti suoi colleghi possono solo sognare. Campionati vinti in Italia (tre) ed Inghilterra, la Champions League con l’Inter, Coppa e Supercoppa italiana e Coppa d’Inghilterra.

Insomma, di trofei al cielo ne ha alzati eccome il centravanti classe ’92 capace sempre di rialzarsi dopo ogni caduta. Tra i talenti più cristallini del calcio italiano, forse l’attaccante italiano più forte tecnicamente ancora in attività. Di certo, però, il rovescio della medaglia di un carattere che non sempre ha aiutato il bomber a fare la scelta giusta.

E così, proprio come Cassano, spesso il suo nome è stato accostato più ad atteggiamenti e comportanti sopra le righe sia in campo che fuori che per il suo talento smisurato. Eppure nell’Europeo del 2012 è stato il capocannoniere e con la maglia dell’Italia ha sempre avuto un rendimento altissimo, come recitano i 14 gol in 36 presenze.

SuperMario e la scelta sbagliata del Genoa

Nell’ultima stagione, da svincolato, Balotelli ha firmato per il Genoa. Una scelta di cui si è pentito come ammesso nell’intervista a “Belve”. “Ringrazio i tifosi che mi vogliono bene, ma ho fatto una scelta sbagliata per il tipo di società” le sue parole dalle quali si percepisce un rancore ben marcato.

Una scelta presa quando alla guida del Genoa c’era ancora Alberto Gilardino. Il tecnico l’aveva chiesto alla società e voluto fortemente, tanto che Supermario per il Grifone aveva messo da parte il Torino ma anche il Venezia ed il Palermo. Poi, però, l’esonero del Campione del mondo 2006 e la panchina affidata a Vieira, con le quali aveva vecchie ruggini fin dai tempi di Nizza.

Ed infatti il suo rendimento è stato pressocché nullo: appena sei spezzoni di gara e nulla più. Relegato a riserva, mai coinvolto nel progetto e chiamato in causa, di fatto Balotelli è rimasto inattivo. Una ferita che difficilmente si rimarginerà e che lo porterà ad altre scelte in estate.

Balotelli, l’annuncio sulla prossima destinazione

Balotelli, sempre a Belve, ha infatti annunciato quale sarà il suo prossimo club. “Difficile che giochi ancora in Italia oppure in Europa” ha ammesso Balotelli che ha poi svelato quale sarà la sua prossima destinazione. “Penso che giocherò in America per altre due o tre stagioni prima di ritirarmi” il suo annuncio ufficiale.

Resta da capire se intenda il Nord oppure il Sud America. La scorsa estate diversi club brasiliani si erano interessati al suo ingaggio ed è possibile che SuperMario decida di intraprendere questa avventura nella patria del calcio che ha appena abbracciato un altro illustre italiano, Carlo Ancelotti come CT della Seleçao.

Non è escluso, però, che opti per il Nord America, la dorata Mls per un calcio meno competitivo ma di sicuro fascino, lì dove gioca anche Messi. E proprio la Pulce è stata un metro di paragone, al pari di Ronaldo. “Non invidio nulla a loro. Perché Cristiano ha vinto 5 Palloni d’oro e io no? Perché lui si massacra di allenamenti, io no” ha ammesso, in pieno stile Balotelli.