Roma, altro che Klopp: sogno svanito, c’è lui in pole ed ecco l’indizio

A Serie A finita, tiene banco il mercato: in casa giallorossa si cerca ancora il nuovo allenatore, c’è un profilo in pole, ecco chi

Una beffa quasi atroce, anche perché ad un quarto d’ora dal termine delle gare la Roma era in Champions League. Ed invece la Juve contro il Venezia l’ha risolta con il rigore di Locatelli concesso per fallo di Nicolussi Caviglia su Conceiçao. Eppure i bianconeri stavano faticando più del dovuto, stavano davvero rischiando di perdere il quarto posto a vantaggio proprio della Roma.

La Roma ci ha sperato fino all’ultimo, ha sognato la grande impresa, poi si è dovuta accontentare del quinto posto che significa Europa League (la scorsa stagione, invece, sarebbe valso la Champions). Un brutto colpo per una squadra che ha visto sfumare la prestigiosa qualificazione nella gara contro l’Atalanta finita nella bufera.

E così il miracolo a Claudio Ranieri non è riuscito al 100%: il tecnico ha preso i giallorossi quasi dalla zona retrocessione ed ha scalato la classifica fino al quinto posto finale. Un vero e proprio capolavoro, un epilogo perfetto per una carriera brillante. L’allenatore di Testaccio è stato però omaggiato dalla sua curva ed pra è pronto a prendere possesso della stanza dei bottoni.

Addio Klopp, chi sostituirà Claudio Ranieri in giallorosso

Nel nuovo ruolo da senior advisor avrà anche potere nella decisione del nuovo tecnico. Una rassicurazione per i tifosi che sono ancora scottati dalle scelte dei Friedkin, da De Rossi a Juric, priva di virare sull’usato garantito e sicuro. Terminato il campionato, c’è ora da capire chi siederà sulla panchina giallorossa.

Un fattore che preoccupa non poco la tifoseria e chissà che anche qualche calciatore non si sia posto più di qualche domanda in vista del futuro. Di certo c’è che il sogno legato a Jurgen Klopp sembra essere già svanito. Poco più di un giorno è durata la suggestione, il sogno del tecnico tedesco che invece resterà nel suo ruolo di capo area Red Bull.

Un brutto colpo per i tifosi giallorossi che già sognavano un top player in panchina, un tecnico in grado di spostare gli equilibri come fatto da Antonio Conte quest’anno a Napoli. Svanito Klopp ed anche Carlo Ancelotti, nuovo CT del Brasile, la domanda torna ricorrente. Chi siederà sulla panchina giallorossa nella prossima stagione?

Roma, c’è un tecnico in pole: è un ex Lazio

Una domanda da un milione di dollari, anche perché al momento nessuno conosce la risposta. Vi sono, però, indizi più che chiari, quasi esplicativi sul possibile tecnico della Roma. Come spesso accade i bookmakers hanno il polso della situazione e variano le quote in base ai momenti.

E così Klopp, in un amen, è passato da 2,5 a ben 12 volte la posta, segnale evidente di come sia ormai impossibile vederlo a Trigoria. Nelle ultime ore, invece, un altro sembra essere passato decisamente in pole. Si tratta di Maurizio Sarri, attualmente senza contratto dopo l’esperienza alla Lazio nella scorsa stagione.

Già, ha allenato la formazione biancoceleste e questo potrebbe essere motivo di diffidenza e contestazione da parte dei giallorossi anche se il nativo di Bagnoli notoriamente è conosciuto per far giocare bene le sue squadre. La quota di Sarri negli ultimi giorni è crollata da 7,50 ad 1,85 ed è di fatto in pole position.

Alle sue spalle Max Allegri, sondato però dal Milan ma soprattutto bloccato dal Napoli in caso di addio di Conte; cinque volte la posta la quota del livornese, a sei è invece quotato Gasperini che dovrebbe restare a Bergamo. Francesco Farioli, invece, nonostante sia svincolato dopo l’addio all’Ajax, perde quota salendo a 10 volte la posta.