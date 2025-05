Il no a Gasperini è definitivo: spunta la clamorosa voce su Mourinho

La Roma sembra aver scelto il nuovo tecnico, ma arriva un no definitivo per l’allenatore dell’Atalanta e rispunta la voce clamorosa su Mourinho

La Roma è ancora alle prese con il problema relativo al prossimo allenatore. Il club giallorosso ha chiuso al quinto posto la stagione appena conclusa con una rimonta quasi epica operata da Claudio Ranieri. Il tecnico di Testaccio, però, ha detto addio alla panchina per vestire i panni del senior advisor ed i Friedkin si son costretti a cercare una nuova guida.

Ebbene, dopo settimane di riflessioni, nomi vagliati e depennati, anche depistaggi (vero, Sir Claudio?), la dirigenza è piombata su Gian Piero Gasperini. I giallorosi hanno sfruttato la rottura dell’allenatore di Grugliasco con l’Atalanta dopo nove stagioni e l’addio comunicato ai Percassi in occasione degli ultimi incontri.

I Friedkin – ma anche e soprattutto Claudio Ranieri – sono intervenuti a gamba tesa sul tecnico ed in queste ore sta andando anche in scena l’incontro tra le parti. La Juventus, settimana scorsa, non si è spinta oltre un contatto ed i proprietari giallorossi, anche su invito di Ranieri, hanno deciso di accelerare e procedere con l’affondo decisivo.

L’offerta a Gasperini e la netta presa di posizione: si sogna Mourinho

Sul tavolo un triennale da 5 milioni di euro più bonus, un contratto decisamente importante per chi nella stagione scorsa ha conquistato l’Europa League. Gasp arriverebbe a Trigoria dopo nove anni di grande calcio proposto a Bergamo, sfruttando la rosa della Dea e lavorando con i giovani, il tutto raggiungendo traguardi impensabili per la società orobica.

L’allenatore è convinto di fare bene a Roma ed è pronto anche a far ricredere gli scettici tifosi giallorossi che pure non sono pochi. Basti pensare come nella notte diverse le scritte sui muri della città “Gruppo anti Gasperini” proprio a sottolineare come gran parte della tifoseria sia invisa al tecnico anche per un passato burrascoso.

Ed è solo l’ultimo episodio in ordine di tempo: impossibile dimenticare lo striscione prima di Roma-Milan che invitava la dirigenza a non ingaggiare Gasperini in alcun modo. Piccoli problemi ambientali che l’allenatore ha messo in conto ma è ugualmente deciso ad aprire un nuovo ciclo e giocarsi questa chance. Dovrà far ricredere i supporters giallorossi attraverso il lavoro quotidiano e, naturalmente, i risultati.

Roma, i tifosi vogliono Mourinho: l’indizio parla chiaro

Il gruppo organizzato, quindi, sembra abbastanza con le idee chiare sul futuro tecnico della Roma e soprattutto su Gasperini. Una presa di posizione netta e decisa che però non sembra poter far cambiare idea alla dirigenza. Nel frattempo un sondaggio su Facebook ha chiesto ai tifosi giallorossi se all’arrivo di Gasperini preferirebbero un ritorno di José Mourinho.

Ebbene, come si può vedere dai risultati, la tifoseria è decisamente spaccata ma la maggioranza non ha alcun dubbio a riguardo. La maggioranza propende per il sì, per un ritorno del Vate di Setubal che evidentemente ha lasciato ricordi indelebili a Roma.

Basti pensare che il lusitano ha conquistato una Conference League – nella prima storica edizione del trofeo – ed è arrivato in finale di Europa League, persa tra mille polemiche per un arbitraggio che lasciò molto a desiderare.