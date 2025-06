Consolati Inter, era una mission impossible: guardate questa statistica assurda

La finale di Champions League ha visto il trionfo del PSG e l’umiliazione dei nerazzurri: per Lautaro e compagni era però una missione impossibile, ecco perché

L’Inter è uscita con le ossa rotte dalla finale di Champions League. I bookmakers davano il Paris Saint Germain grande favorito, anche per quanto accaduto nelle ultime gare. Però nessuno si sarebbe aspettato un crollo dei nerazzurri, anzi. Si immaginavano tutti quantomeno una gara combattuta, aperta, ma invece i transalpini hanno subito indirizzato la sfida.

Mai nessun club aveva segnato due reti nei primi 20′ di gioco, un record negativo per i nerazzurri a cui se ne sarebbe aggiunto ben presto un altro. Lo 0-5 finale è emblematico delle forze viste in campo, dello strapotere fisico messo in mostra dalla formazione di Luis Enrique, impeccabile nel preparare la gara.

E così all’Allianz si è assistiti al risultato più largo nella storia delle finali della Champions League. Insomma, non un bello spettacolo per l’Inter, arrivata probabilmente spremuta alla finale di Champions ed annichilita da una formazione con un’età media decisamente inferiore a quella nerazzurra.

PSG “ingiocabile” ma Luis Enrique è l’artefice di tutto

Per una sera gli “ingiocabili” sono stati proprio Dembélé e compagni. L’Inter non ha mai reagito ai gol in serie del PSG se non per qualche minuto nel finale di primo tempo. Davvero troppo poco per pensare di portare a casa la Champions League.

Fin da prima del fischio d’inizio, però, sembrava una sorta di impresa improba per l’Inter e non certo per gli investimenti ed i milioni di euro spesi dal Paris Saint Germain ad ogni sessione di mercato. Basti pensare come la scorsa estate sia arrivato a Parigi per 50 milioni Doué mentre a gennaio 75 ne sono stati versati al Napoli per Kvaratskhelia, due calciatori che hanno segnato tre dei cinque gol rifilati all’Inter stasera.

La statistica a cui ci riferiamo, però, è decisamente un’altra. Luis Enrique si è presentato alla finale di questa sera con una statistica davvero impressionante: ben 10 finali disputate ed altrettante vittorie. Di fatto mai nessuno è riuscito a battere lo spagnolo nell’ultimo atto di una competizione.

PSG, Luis Enrique e la statistica impressionante: sa solo vincere

Luis Enrique ha iniziato a vincere finali nel 2014/2015 con il Barcellona: in quella stagione vittoria in finale di Champions League contro la Juve ed in Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao, due gare vinte con il medesimo punteggio, 3-1. Poi, a seguire, Supercoppa Europea e Mondiale per Club.

Sempre con il Barcellona due le Coppe del Re conquistate, nel 2015/2016 e nella stagione successiva. Altre quattro finali vinte, poi, con il PSG: due Trofei dei Campioni e due Coppe di Francia per un totale di 10 finali vinte (senza considerare Liga e Ligue 1). E stasera, secondo Triplete dopo quello con il Barcellona ed 11ma finale vinta in carriera. Ecco tutti i risultati:

• Champions League 2014/15 – Barcellona-Juventus 3-1

• Coppa del Re 2014/15 – Barcellona-Athletic Bilbao 3-1

• Supercoppa UEFA 2015 – Barcellona-Siviglia 5-4

• Mondiale per Club 2015 – Barcellona-River Plate 3-0

• Coppa del Re 2015/16 – Barcellona-Siviglia 2-0

• Coppa del Re 2016/17 – Barcellona-Alaves 3-1

• Trofeo dei Campioni 2023/24 – PSG-Lione 2-1

• Coppa di Francia 2023/24 – PSG-Tolosa 2-0

• Trofeo dei Campioni 2024/25 – PSG-Reims 3-0

• Coppa di Francia 2024/25 – PSG-Monaco 1-0