Inter, Inzaghi già si morde le mani? Marotta vuole portare a Milano un super bomber

Simone Inzaghi già pentito della scelta di lasciare i nerazzurri? Beppe Marotta scatenato sul mercato, un super bomber per Chivu

Lautaro Martinez e Marcus Thuram. E poi? Il nulla assoluto. O meglio, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, fino a Joaquin Correa. Va da sé che a leggere i nomi, le riserve in attacco non sono certo all’altezza dei titolari. E sul campo la differenza si è vista ancor di più.

L’attaccante austriaco il suo l’ha fatto: otto i gol all’attivo, alcuni anche pesanti. La delusione più grande è forse arrivata da Taremi, una pioggia di gol con i Porto ed un apporto limitato in nerazzurro, colpa anche di una serie di infortuni che l’hanno limitato non poco. Prossimo allo zero anche l’apporto di Correa, voluto fortemente da Inzaghi ma mai in grado di incidere.

E così i vista della prossima stagione appare quasi un obbligo dover rinforzare la prima linea nerazzurra. D’altronde lo stesso Simone Inzaghi aveva evidenziato la necessità di intervenire sul mercato in maniera poderosa, massiccia soprattutto per rinforzare le riserve e dotare l’Inter di una rosa in grado di non perdere competitività alternando i calciatori.

Inter, riflessioni in attacco: la posizione dei cinque in rosa

Il cambio in panchina da Simone Inzaghi a Cristian Chivu non ha certo cambiato le priorità in casa nerazzurra, anzi. La delusione per la stagione da “zero titoli”, la finale di Champions gettata via con tanto di umiliazione storica per mano del PSG hanno dato un impulso al club di Viale della Liberazione.

Interventi massicci per provare a ribaltare la situazione e tornare ad essere competitivi già a partire dal Mondiale per Club. E così, nonostante l’occhio sempre vigile al bilancio, l’estate si preannuncia decisamente scoppiettante. Già registrato l’arrivo di Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia per rinforzare le fasce, si punta ora ad un centravanti di livello.

D’altronde sono Lautaro Martinez e Thuram sono certi di restare. Arnautovic ha il contratto in scadenza e non gli sarà rinnovato, stesso dicasi per Correa mentre su Taremi vi saranno riflessioni approfondite. Ecco perché serve un bomber di livello.

Marotta sfida Juve e Napoli: dalla Premier il grande obiettivo

Ed il nome è quello di Rasmus Hojlund, punta del Manchester United che piace già dai tempi dell’Atalanta all’Inter. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha spiegato come l’Inter abbia chiesto ai Red Devils i margini di manovra attorno al centravanti per capire la fattibilità dell’operazione.

I contatti recenti, però, non si sono spinti oltre. E su Hojlund la concorrenza tutta italiana inizia a diventare tanta, se consideriamo anche la Juventus ed il Napoli. E la posizione del Manchester?

Non è un mistero che lo United si priverebbe volentieri del calciatore danese che non ha certo brillato in Premier League. D’altronde il Manchester ha già chiuso per Cunha, acquistato per 75 milioni di euro, e segue sempre Gyokeres, il pupillo di Amorim.