Lo voleva Conte, va al Manchester United: arriva la beffa tremenda

Il Napoli lavora sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico salentino: arriva una beffa però, un calciatore nel mirino va allo United

Antonio Conte ha le idee chiare: per riportare il Napoli in alto non bastano due o tre innesti. Ne servono almeno sette o otto, di cui alcuni titolari pronti, altri riserve affidabili, soprattutto nei ruoli chiave. A Castel Volturno il messaggio è arrivato forte e chiaro: servono rinforzi veri, subito.

Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, in stretto contatto con Aurelio De Laurentiis, è già al lavoro su più fronti per accontentare il tecnico salentino, che non è certo venuto a Napoli per accontentarsi. Il problema? Il mercato non aspetta nessuno.

Tra i profili seguiti anche un vice Di Lorenzo

La lista degli obiettivi azzurri è lunga, variegata, e in continuo aggiornamento. Tra le priorità c’è anche un’alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo, che nella scorsa stagione ha vissuto un’annata difficile e, secondo alcune voci, non è più considerato intoccabile. In quest’ottica, uno dei nomi più concreti valutati durante l’ultima sessione di mercato è stato Vanderson del Monaco. Il terzino brasiliano, classe 2001, era finito nei radar del club partenopeo proprio per la sua capacità di giocare su tutta la fascia destra, alternando qualità in fase offensiva e attenzione in copertura. Un profilo che sembrava perfetto per completare il reparto, ma qualcosa è cambiato.

Ora il Manchester United è in pole per Vanderson

Ed ecco il colpo di scena: Vanderson è finito nel mirino del Manchester United. Il club inglese sta cercando di rinnovare la propria retroguardia con innesti giovani ma già affermati, e il laterale del Monaco risponde perfettamente a questo identikit.

A soli 23 anni, il brasiliano si è imposto come una delle rivelazioni della Ligue 1, attirando attenzioni da mezza Europa. Secondo quanto filtra da ambienti vicini ai Red Devils, ci sarebbero già stati i primi contatti, e la proposta economica si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro.

Per il Monaco è un’offerta da valutare con attenzione: il giocatore è considerato una pedina importante, ma la cifra e il contesto competitivo della Premier League pesano. Vanderson, d’altronde, ha già una certa esperienza internazionale, e la possibilità di vestire la maglia di un club come il Manchester United è tutt’altro che irrilevante.

Il progetto tecnico dei Red Devils, che mira a un gioco dinamico e propositivo, lo vedrebbe protagonista sulla fascia destra. E se da Montecarlo si comincia a valutare un futuro senza di lui, dall’altra parte della Manica si accelera per chiudere l’operazione prima che altre big si facciano avanti.

Una beffa vera e propria per Conte, che aveva individuato in Vanderson un’opzione strategica per rinforzare un reparto spesso in affanno. La domanda adesso è: il Napoli punterà su un’alternativa oppure proverà un ultimo tentativo in extremis? Di certo, questa trattativa riporta alla luce una verità che dalle parti di Fuorigrotta conoscono bene: quando arriva una big della Premier, serve correre. Altrimenti, si resta a guardare.