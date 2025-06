Dybala, confessione a sorpresa: i tifosi della Roma tremano

Arrivano importanti confessioni sull’attaccante argentino, che fanno tremare i tifosi giallorossi in vista della prossima stagione: le dichiarazioni

L’ultima stagione di Paulo Dybala si è conclusa, come purtroppo spesso è accaduto, con un infortunio. L’attaccante giallorosso si è fermato a marzo e ha saltato gli ultimi 2 mesi di campionato. Una perdita importante per la Roma, che è comunque riuscita a ottenere risultati di tutto rispetto, centrando il quinto posto e sfiorando la Champions League fino all’ultima giornata.

Il contratto della Joya con i capitolini sarà valido ancora per 1 anno, fino all’estate del 2026 e in società si stanno valutando vari scenari. C’è chi si aspetta una permanenza, per poi salutare gratuitamente l’anno prossimo, c’è chi immagina un addio già per quest’estate e chi addirittura spera in un rinnovo per almeno un’altra stagione. Un suo compagno di squadra, però, ha fornito importantissimi aggiornamenti.

Dybala torna in Argentina? L’annuncio a sorpresa di Paredes

Nel corso di un’intervista su YouTube, Leandro Paredes ha parlato del suo futuro, sia dentro che fuori dal calcio. Il centrocampista sta infatti valutando cosa fare per la prossima stagione. Tra un ritorno in Argentina e una conferma in Italia, gli scenari sono abbastanza delineati. Nel corso della chiacchierata, il giocatore ha citato anche il suo compagno e connazionale Dybala.

Proprio sulla Joya ha dichiarato:

“Se lo vorrei con me al Boca nel caso in cui mi trasferissi lì? Gli faccio pressione, gli dico sempre che se torno in Argentina lui viene con me, lui avrebbe voglia di giocare in Argentina, poi vediamo quello che accadrà. Certo, lui è legato molto all’Instituto, dove ha esordito. Può giocare nel Boca e poi terminare nell’Instituto”.

Parole che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione. Per Paredes è tanta la voglia di trasferirsi in Argentina, così come quella di portare con lui Dybala. E anche l’attaccante vivrebbe il desiderio di ritornare nella propria nazione dopo 13 anni in Italia. Alla soglia dei 32 anni, il fantasista della Roma dovrà prendere una decisione importante.

L’ipotesi più accreditata al momento è che Paulo decida di completare il suo contratto con i giallorossi, rimanendo per un’altra stagione. Il prossimo anno le strade potranno poi separarsi, con un più probabile ritorno in Argentina per chiudere la carriera, dando sul campo gli ultimi sprazzi di grande calcio, per un giocatore dal talento raro e di una fragilità debilitante.