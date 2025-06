Gasperini già rivoluziona la Roma: subito una chiara volontà ai Friedkin

La Roma ha dato vita ad un nuovo progetto con l’ex allenatore dell’Atalanta: arrivano le prime richieste sul mercato, il tecnico ha una perplessità

Gian Piero Gasperini ha accettato la Roma con grande entusiasmo. Dopo nove anni ha chiuso un capitolo importante chiamato Atalanta, con cui ha raccolto le maggiori soddisfazioni in carriera, dalle qualificazioni in serie in Champions League alla vittoria dell’Europa League nel 2024.

Da Bergamo a Roma con entusiasmo e la consapevolezza di chi arriva in una big per il grande salto in carriera e dimostrare il suo valore anche fuori dalla comfort zone chiamata Atalanta. Un nuovo progetto, quello giallorosso, che nelle intenzioni della proprietà dovrà portare il club a lottare per la Champions League e, ovviamente, per lo scudetto.

Gasperini ha recepito il messaggio e sta già lavorando per costruire una Roma all’altezza. Il lavoro è di concerto con Claudio Ranieri, il senior advisor del club, ed il ds Ghisolfi oltre che ovviamente con la proprietà. Il gioco di Gasp è dispendioso e, sebbene sia aziendalista, l’allenatore vuole calciatori con determinate caratteristiche che si possano sposare alla perfezione al suo 3-4-2-1 con cui ha costruito le fortune a Bergamo.

Roma, problema attacco: la scelta su Dovbyk

L’allenatore, nelle prime riunioni mercato per pianificare il futuro, ha espresso con Ranieri le sue perplessità soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Il reparto, al momento, non lo soddisfa affatto. Se Dybala e Soulé saranno i gioielli da sfruttare appieno, il problema riguarda la prima punta che per Gasp è il motore del suo gioco.

Non è un mistero che il centravanti nelle idee del tecnico è colui che deve segnare la maggior parte dei gol della squadra, vedi Retegui nell’ultima stagione laureatosi capocannoniere del campionato. Al momento, alla voce “bomber”, figurano tre nomi.

Tammy Abraham è tornato dal prestito al Milan dove peraltro ha fatto molto bene ma salvo sorprese a Roma è solo di passaggio: il suo addio sembra certo, direzione Fenerbahce, con Mourinho che non vede l’ora di abbracciarlo. Potrebbe lasciare anche Shomurodov, prezioso nella fase finale di stagione.

Resterebbe, quindi, il solo Dovbyk, un investimento importante da parte della Roma nella scorsa stagione ma di certo non il prototipo ideale di centravanti per Gasperini. Ecco perché attorno all’ucraino saranno fatte riflessioni approfondite, con Gasperini che ha già chiesto alla dirigenza un altro tipo di centravanti.

La lista di Gasperini per l’attacco: sfida a Napoli ed Inter

Il preferito dall’allenatore di Grugliasco è Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese considerato il partner ideale di Dybala e Soulé, un po’ come lo fu Zapata a Bergamo. Sul centravanti, però, c’è da tempo il Napoli che lavora ad una trattativa da 20 milioni con i friulani. E l’attaccante ha già detto sì ai partenopei, tanto da essere perfino in cerca di casa.

Ecco perché l’alternativa più credibile è Bonny del Parma, Il classe 2003, però, è nel mirino dell’Inter, con la trattativa già in fase avanzata e sembra un’altra pista difficile da percorrere. Da qui la decisione di valutare anche piste alternative: in primis quella di Gianluca Scamacca, bomber dell’Atalanta che Gasperini conosce bene ma anche Nikola Krstovic del Lecce i cui rapporti sono ottimi con Pantaleo Corvino.

Ci sarà da trattare e lavorare, considerato come la Roma è anche legata al vincolo del Fair Play Uefa che non permette esborsi eccessivi sul mercato.