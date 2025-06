Napoli scatenato, doppio acquisto da sogno: i colpi che esaltano Conte

Gli azzurri stanno vivendo un inizio di calciomercato clamoroso, con la società che sta preparando un altro doppio colpo da sogno che esalta la tifoseria

Il Napoli è sicuramente la squadra più attiva in fase di trattative in questo inizio dell’estate. Dopo aver completato i colpi De Bruyne e Marianucci, la società ha iniziato a sondare il terreno per numerosi giocatori. Ogni reparto è stato assoggettato a un’attenta analisi, dalla porta, fino al ruolo del centravanti, passando per difesa, centrocampo ed esterni difensivi e offensivi.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è super impegnato in queste settimane, con viaggi e chiamate costanti. Vuole mettere a disposizione di Antonio Conte la rosa che gli è stata promessa. Quella di una squadra competitiva, non solo per difendere lo scudetto, ma anche per fare un’ottima figura in Champions League. Il tutto, evitando gli errori del passato, con acquisti conclusi all’ultimo secondo.

Sancho e Nuñez al Napoli: la doppia pista fa impazzire il Napoli

Tra i nomi attenzionati dell’ultima ora, c’è sicuramente quello di Jadon Sancho. L’esterno d’attacco inglese è finito concretamente nel mirino del Napoli. Come tanti altri nomi per la fascia sinistra, vedi Ndoye o Nusa, anche l’attuale attaccante del Manchester United rientra nel calderone di profili che la società sta valutando per capire le possibilità di chiudere la trattativa.

Un’opportunità importante, che andrà colta se sarà ritenuta realmente vantaggiosa. Il classe 2000 tornerà a Manchester dopo un prestito di un anno al Chelsea, che ha fruttato ben poco. All’attivo 5 gol e 10 assist, che potrebbero lievitare in un campionato come la Serie A e in un contesto diverso da quello dell’Inghilterra.

Sempre dalla Premier League potrebbe arrivare anche il secondo nome da urlo: quello di Darwin Nuñez. Dell’uruguaiano vi abbiamo già raccontato negli scorsi giorni, ma la novità più importante è che il giocatore ha aperto al trasferimento nel Napoli con ampio gradimento. Sullo sfondo restano le sirene dell’Arabia, ma oggi gli azzurri sono un’ipotesi concreta.

Lavorare con Antonio Conte, lottare per vincere il campionato al fianco di Kevin De Bruyne e poter essere protagonisti in un campionato di buon livello, avrebbe attirato il centravanti. L’addio dal Liverpool è certo, e rimanere in Europa è uno scenario allettante per il classe ’99 prossimo ai 26 anni.

Il Napoli proverà ad accelerare i tempi nelle prossime settimane, per due trattative non semplici ma calde, specialmente quella legata a Nuñez. I tifosi sognano ancora dei colpi da favola, per poi puntare a dominare in Italia e brillare in Europa.