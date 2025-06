Xhaka al Milan, nuova chiave per sbloccare la trattativa: Tare ha un piano

Il centrocampista svizzero potrebbe ulteriormente avvicinarsi ai rossoneri, attraverso una nuova chiave utile per sbloccare la trattativa: il piano del d.s.

Il Milan punta a fare sul serio nel mercato estivo e il nome di Granit Xhaka è in cima alla lista dei desideri di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Dopo l’uscita di Reijnders, i rossoneri hanno bisogno di rinforzare il reparto e lo svizzero risulta il profilo ideale per l’identikit fatto dal tecnico toscano. Il classe ’92, infatti, è un profilo esperto e che potrebbe favorire un instant team pronto a tornare al successo.

Max Allegri, infatti, vorrà far diventare il Milan nuovamente iper competitivo, riportandolo ai piani alti della classifica dopo la clamorosa debacle di quest’anno. Con una sola sfida a settimana, inoltre, ci sarà tempo per riposare e seguire un cammino come fatto dal Napoli di Antonio Conte nella passata stagione. Un percorso che ha poi portato alla vittoria dello scudetto.

Xhaka verso il Milan, la chiave è Thiaw? Le ultimissime

Tra questa e la prossima settimana, i dirigenti del Milan entreranno in contatto in maniera ancora più fitta con in Bayer Leverkusen e con gli agenti di Xhaka. Per rendere la trattativa più morbida in termini di spesa, i rossoneri avrebbero valutato l’inserimento di Malik Thiaw come pedina di scambio.

Valutato 20 milioni di euro, il difensore piace al club tedesco, che starebbe pensando di presentare un’offerta a prescindere dalla trattativa per Xhaka. Il Leverkusen, infatti, dopo aver perso Wirtz, è restio a lasciar partire un altro dei capi saldi della rosa. Non sarà facile quindi convincere la società di Bundesliga, che però appare decisa a fare sul serio per il centrale rossonero.

Thiaw, la cui valutazione da parte del Milan è scesa di almeno 15 milioni di euro dalla scorsa estate, è reduce da una brutta stagione. Non è un nome prioritario nella rosa e potrebbe lasciar spazio a nuovi innesti. Inserito o meno nell’affare Xhaka, anche 20 milioni netti farebbero comodo alla dirigenza milanista, che avrebbe la possibilità di reinvestire quella cifra per rinforzarsi.

Tutto è rimandato ai prossimi giorni, dunque, con Xhaka che gradirebbe la destinazione rossonera. Bisognerà convincere il Bayer dunque, ma proprio per questo la trattativa è destinata a diventare sempre più calda nelle settimane che precederanno l’inizio ufficiale del calciomercato del prossimo 1 luglio.