Balotelli torna in Serie A, notizia clamorosa: stavolta riparte da “casa”

Mario Balotelli è pronto a giocarsi per l’ennesima volta le sue carte in Serie A, ripartendo da una nuova squadra pronta a puntare su di lui

Dopo una deludente stagione al Genoa in cui Mario Balotelli non ha praticamente mai giocato, complice l’arrivo di Patrick Vieira con cui i rapporti non erano dei migliori, l’ex attaccante di Inter e Milan tra le altre è pronto a rimettersi in gioco. Il bomber ex Nazionale ad agosto compirà 35 anni ed è ormai alla fine della sua carriera, iniziata con tantissime aspettative sempre disattese, dall’Inter al Milan, passando per il City e il Liverpool.

Adesso Super Mario vuole rimettersi in gioco per l’ennesima volta, in quella che (questa volta veramente) potrebbe essere la sua ultima opportunità in Serie A.

Mario Balotelli alla Cremonese: si accende la suggestione di mercato

La Cremonese, appena tornata in Serie A dopo una grande stagione culminata con la vittoria ai play-off contro lo Spezia, necessita di un grande colpo in attacco per dare fiducia alla squadra e al pubblico, e puntare alla salvezza che sarebbe oro colato. In quest’ottica, l’arrivo di Mario Balotelli rappresenterebbe un investimento dal doppio valore: sportivo e soprattutto mediatico.

Se dal lato sportivo l’acquisto di Super Mario è una vera e propria “scommessa”, di certo l’impatto mediatico sarebbe eclatante, soprattutto se il bomber italiano dovesse veramente prendere in mano la squadra a suon di gol e grandi giocate.

A 35 anni, Mario Balotelli non è più quello di un tempo, ma le sue caratteristiche rimangono preziose per una squadra con ambizioni di rilancio. Forte fisicamente (1,89 m), potente nei tiri e affidabile sotto porta, soprattutto dagli undici metri (ha segnato oltre il 90% dei rigori battuti), potrebbe avere un impatto immediato nella Cremonese, soprattutto nelle situazioni da calcio piazzato o palle alte.

Balotelli arriverebbe ovviamente a parametro zero dopo essersi svincolato con il Genoa, e la spesa per l’ingaggio non sarebbe troppo elevata (si parla di un contratto al di sotto del milione di euro a stagione), e il ritorno in notorietà (e-commerce, sponsor, merchandising) potrebbe compensare largamente l’investimento. La sua voglia di ritrovarsi protagonista in Serie A, come rivelato ai microfoni di Enerix e Damiano Er Faina prima di approdare al Genoa, quando dichiarò “Ve lo spacco questo campionato” potrebbe veramente fare la differenza questa volta.