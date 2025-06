Scambio da 75 milioni: così il Napoli risolve tre problemi in uno

Un DS che corre ovunque, un allenatore che chiede soluzioni, un bomber che aspetta solo l’uscita. Il mercato è un puzzle e qualcuno, forse, ha trovato l’incastro perfetto

Il mercato del Napoli procede spedito e va avanti secondo le indicazioni di Antonio Conte, messe in pratica alla perfezione da un rinato Giovanni Manna. Il DS azzurro, che ha toppato clamorosamente la sessione di gennaio, in questi giorni sembra una pallina del flipper: schizza ovunque in cerca di affari che possano arricchire il passo tecnico della rosa e imbastisce trattative in ogni parte d’Europa.

L’altro giorno era a Siviglia per Juanlu. Vola spesso in Inghilterra, soprattutto a Manchester, dove ormai ha un canale preferenziale con entrambe le squadre della città.

Ma in Inghilterra non c’è solo Manchester. Anzi, ci sono altri centri di potere e ricchezza che contano parecchio. Uno di questi è sicuramente Liverpool. E parliamo della squadra che, ad oggi, sta spendendo più di tutte sul mercato internazionale.

Wirtz, Kerkez, Frimpong: colpi che dimostrano come i Reds siano pronti a giocarsela perfino con i club arabi sul piano economico. E l’intenzione è quella di continuare, per regalare a Slot una rosa all’altezza di campionato e Champions.

Un mercato così imponente, però, comporta anche un contraccolpo naturale: ci sono calciatori in esubero da sistemare. Due nomi su tutti. Il primo è Darwin Núñez, centravanti pagato tantissimo e poi finito in panchina. Slot non lo vede, punto.

Il secondo è Federico Chiesa. Uno che sarebbe dovuto essere protagonista e che invece ha fatto la comparsa. Se non fosse stato per l’indulgenza dell’allenatore a fine campionato, Chiesa non avrebbe nemmeno preso la medaglia della Premier. Di sicuro non fa parte dei piani futuri. E guarda caso, sia lui che Núñez sono nomi segnati in rosso da Giovanni Manna.

Al Liverpool piace Osimhen: clamorosa idea di scambio

Conte, nel frattempo, ha bisogno di due profili precisi: un centravanti e un esterno capace di strappare, saltare l’uomo, allungare la squadra. Nomi come quelli di Núñez e Chiesa, appunto.

Ma c’è un terzo problema che il Napoli deve risolvere, e si chiama Victor Osimhen. Dopo la stagione al Galatasaray, è tornato a Napoli, ma è chiaro che non può restare. La sua presenza blocca tutto: pesa sul bilancio e congela il mercato in entrata. Anche la trattativa per Núñez è in stand-by per questo. Nessuno vuole ritrovarsi con due prime punte da gestire.

E allora ecco l’idea che arriva direttamente dall’Inghilterra, precisamente da TEAMtalk: uno scambio ragionato, costruito su misura per sbloccare il nodo. Osimhen al Liverpool, e in cambio Chiesa, Núñez e un conguaglio. A Napoli arriverebbero i due rinforzi richiesti più un extra economico per pareggiare i conti, visto che Chiesa e Núñez oggi non valgono insieme quanto Osimhen. Si parla di un affare da circa 75 milioni complessivi.

Un’operazione che fa comodo a tutti. Liverpool si prende il centravanti titolare, uno che con Wirtz e Salah può creare un trio da capogiro. Napoli saluta Osimhen con il giusto incasso e incassa due titolari da mettere subito nelle mani di Conte. Non è fantamercato, è un incastro. Serve solo che qualcuno decida di premere il grilletto.