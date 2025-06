Il Manchester United fa sul serio: assalto a uno dei migliori attaccanti di Serie A

Il club di Premier League vorrebbe fare sul serio e tenterebbe il colpaccio dal campionato italiano: tentativo per un super bomber

La rivoluzione in casa Manchester United sta per iniziare. Dopo il quintultimo posto in Premier League nella scorsa stagione e la finale di Europa League persa contro il Tottenham, la società inglese ha deciso di voltare pagina. Dal 2013 i Red Devils non vincono più la Premier League e l’ultima annata ha rappresentato il punto più basso della storia recente della squadra.

Anche il calciomercato delle ultime sessioni ha deluso le aspettative, con calciatori che si sono persi nel contesto Manchester. Anche profili interessanti come Joshua Zirkzee, hanno faticato tremendamente a ritagliarsi spazio e a performare adeguatamente. Diversi anche i nomi in uscita, alcuni di questi passati per la Serie A come André Onana e Rasmus Hojlund.

Kean fa tremare: il Manchester United ci pensa davvero

E sempre dal campionato italiano, la dirigenza dello United vorrebbe pescare per questo calciomercato estivo. Lo storico club inglese, infatti, avrebbe messo gli occhi su Moise Kean, che ha fatto benissimo con la Fiorentina nella stagione appena conclusa.

Oltre 20 gol all’attivo in tutte le competizioni e secondo posto come vice capocannoniere della Serie A alle spalle di Retegui. A spaventare i Viola, l’ormai famosa clausola rescissoria da 52 milioni che sarà attiva dal 1° al 15 luglio. Due settimane di fuoco, che avranno inizio martedì prossimo e si concluderanno a ridosso dell’inizio del ritiro della squadra.

Stefano Pioli, prossimo allenatore della Fiorentina, avrà sicuramente modo di parlare con il giocatore, anche di persona. Potrà raccontagli dell’esperienza araba, altra realtà che è molto forte sul calciatore azzurro, e provare a convincerlo a restare almeno un altro anno a Firenze.

In senso di gratitudine, quando nessuno credeva in lui dopo un’annata da 0 gol, Kean potrebbe realmente valutare di restare ancora una stagione in Viola. La vera sfida sarà quella di ripetere i numeri super fatti lo scorso anno, magari convincendo anche altre realtà a puntare su di lui, qualcuna che possa giocare persino la Champions League.

Resta la speranza da parte del popolo toscano di vedere il centravanti ancora al Franchi nella prossima stagione. Un’annata che sarà molto importante anche per Kean, essendo quella che potrebbe portare al Mondiale americano in caso di qualificazione della nazionale. Ogni scelta sarà quindi ponderata al massimo.