Svilar, la decisione è presa: l’agente lo ha comunicato alla Roma

La scelta per il portiere serbo è stata presa e il suo procuratore lo ha anche comunicato ai giallorossi: cosa succederà nei prossimi giorni

Il futuro di Mile Svilar è ormai scritto. Il portiere è finito al centro di numerose voci di mercato nelle scorse settimane, per via di un rinnovo di contratto tardivo. L’ultima stagione lo ha consacrato come uno dei migliori nel suo ruolo in tutta la Serie A e lo stipendio percepito a Roma non era più in linea con le prestazioni in campo, né con il suo status.

Da riserva di Rui Patricio, che arrivata a stento a percepire 1 milione di euro, si è trasformato in un titolare inamovibile e assoluto protagonista del quinto posto giallorosso. Con Claudio Ranieri il suo rendimento è cresciuto ulteriormente e proprio la figura del nuovo dirigente romanista è risultata fondamentale per determinare le prossime mosse del giocatore.

Svilar, ora è fatta: la scelta per l’estate

Nell’immediato post campionato, i tifosi della Roma hanno tremato. L’offerta capitolina non è arrivata e le richieste del portiere non sono state soddisfatte. Si è creato un clima di tensione, che ha rischiato fortemente di portare a una separazione tra le parti.

Il lavoro di mediatore di Claudio Ranieri, invece, ha risolto tutto. Il nuovo direttore sportivo Massara, sta lavorando intensamente in queste ore per chiudere un’operazione importantissima. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore e il suo entourage avrebbero accettato la proposta da 3,5 milioni di euro più bonus, a stagione, per i prossimi 5 anni.

Un accordo blindato quello proposto dalla Roma, che non vuole perdere il proprio portiere. Il classe ’99 compirà 26 anni ad agosto e sarà centrale nel progetto di Gian Piero Gasperini. Il neo tecnico dei giallorossi potrà contare su un punto di riferimento fondamentale, nonché MVP tra i portieri nella scorsa stagione di Serie A.

Superato il 30 giugno, data entro la quale la Roma dovrà riuscire a piazzare una cessione, la priorità tornerà a essere proprio Svilar. Le parti sono pronte per incontrarsi e chiudere la trattativa. Una fumata bianca che equivarrà a un vero e proprio acquisto, dato che perdere il serbo avrebbe portato a non pochi problemi. La rosa giallorossa, invece, può pensare di essere competitiva ai piani alti della classifica, a partire proprio dal ruolo del portiere.